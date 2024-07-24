達美續取消班機 亞城機場旅客滯留 有人5天回不了家

亞城國際機場從上周五開始，就有許多旅客因為達美航空班機取消、延誤排長龍尋求協助。(美聯社)

儘管許多航空公司大多已從全球IT故障造成的航班取消及延誤脫身，但以喬治亞州亞特蘭大 國際機場(Hartfield-Jackson Atlanta International Airport)為主要轉運站的達美航空 (Delta Air Lines)，到23日仍處在一片混亂之中。

一些旅客表示，他們已經從上周五至今在亞城機場滯留了五天，而且還看不到問題解決的跡象。根據航班追蹤網站FlightAware，23日當地時間上午8時30分左右，達美又取消了將近200架航班，同時還有約115架航班延誤。

22日到下午為止，光在亞城機場，達美就取消了將近400架航班。而同時間在亞城機場的美國航空班機僅取消一班，聯合航空則沒有任何班機取消。

達美航空22日發表聲明解釋稱，由於達美超過一半的IT全球系統都是基於Windows設計使用，因此導致這次的軟件當機，達美的IT團隊必須手動修復並重新啟動每個受影響的系統，這樣一來必須有額外的時間，讓應用程式同步並開始相互通信。

尤其該航空公司使用此類軟體，作為安排飛行員和空服人員與特定航班的班表，其中還必須滿足機組人員的最低休息時間規則，更增添了達美恢復正常作業的難度。

達美航空表示，該公司雖然努力修復機組人員跟蹤系統，但部分功能仍然受損，因此許多航班被迫取消，還有一些行李丟失。根據指出，數以千計無人認領的行李，已經塞滿包括亞特蘭大機場等該航空公司位於全球各地的行李領取中心。

達美表示，他們正在日以繼夜的修復系統，同時在行李提領處增加了數十名工作人員，以盡快將所有行李送抵旅客手中。達美建議行李丟失的旅客，上官網查詢領取丟失行李流程，然後依照說明取回行李。

聯邦運輸部現已就針對達美航空的情況展開調查。

在社群媒體上，達美航空的乘客對班機信息一無所知，且被迫排幾個小時的長隊的情況表達了厭惡。

一名女士發布了一段影片，視頻中顯示一大群人在達美航空櫃檯前排隊等候，儘管人群聚集，但該櫃檯還是關閉了。

她說，還有影片中沒有看到的約一哩長的排隊人龍，她表示「自己還算幸運，在機場待了兩天後終於回到家了。但是我被迫花了600元買了一張回家的單程機票，而這班飛機還延誤了7個小時。」