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IT當機意外滯美 台遊學團終搭機返家

記者閻尚恩／阿肯色州報導
來自台南的遊學團於阿肯色大學進行遊學活動，卻遇上微軟大當機造成全美航班取消，全團被迫滯美兩天。(記者閻尚恩／攝影)
來自台南的遊學團於阿肯色大學進行遊學活動，卻遇上微軟大當機造成全美航班取消，全團被迫滯美兩天。(記者閻尚恩／攝影)

美國資安疏漏造成全球微軟用戶大當機，造成全美航空公司約有2400架班機取消。10多位來自台灣遊學團的成員也受波及被迫滯留阿肯色州兩天，幸而經過不斷爭取，該團已於22日搭機返台。

包括學童及工作人員的台南臻善美文教機構遊學團，於微軟當機前，剛好在阿肯色州Fayetteville的阿肯色大學(University of Arkansas)的學習告一段落。

該遊學團原預計20日返台，起飛前突接獲通知班機取消，被迫多滯留美南數日。經過多方協調，最終搞定航班、旅館、通勤、食宿等需求，並在22日順利登機返台。團員中最年幼的7歲孩子表示，這是他第一次出國，沒想到經歷彷彿跟電影一樣的情節，讓他留下深刻記憶。

該遊學團在原訂離美班機起飛前接獲航班緊急取消，需多滯留美南數天，當時航空公司系統混亂，因此安排全團拆散搭乘不同班機。

活動總召李宜蓉表示，出國在外學童安全第一，團隊依規赴機場臨櫃與航空公司溝通，終於爭取恢復全體同機團出。她表示，當天租車公司系統也當機，去機場途中還遇上警察臨檢，但警局微軟系統也當機，無法核對台灣國際駕照資料，屢經波折，最終順利解決。她說，事急從權，危機終有轉機。

小朋友第一次出國遊學，遇大事學經驗永生難忘。14歲的Brian說，第一次來美國就遇到國際大事，突發情況就得接受事實，他一度擔心錢不夠用，幸好大夥互助度過難關。初次出國的Kevin遇到全世界大當機，他提醒自己不能慌亂。

Verona和Rick關注媒體報導，把握機會吸收美式英語，沒想到資安能造成全球混亂，親身體驗資安疏漏能影響自己乃至全世界，比任何口號都貼切。

李宜蓉說，師生協力尋找資源斟酌解決方案，她感謝當地旅館員工通融臨時增訂數晚房間，以及各機關如阿肯色大學與圖書館各方支援，讓全團順利返家。。

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