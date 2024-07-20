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全美壓力最小機場 亞城排第二

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
鳳凰城Sky Harbor國際機場，是全美旅途中壓力最小的機場。(機場臉書)
鳳凰城Sky Harbor國際機場，是全美旅途中壓力最小的機場。(機場臉書)

亞特蘭大Hartsfield-Jackson國際機場，除了擁有世界上最繁忙機場的稱號外，給旅客們的體驗也格外輕鬆。根據MarketWatch的最新排名，亞城機場是全美旅途壓力最小機場的亞軍。

該榜單分析了全美30個主要機場的各方面因素，包括航班延誤、取消或改道數量、安檢等待時間和平均票價等指標。亞城機場以航班取消數量少而脫穎而出，只有0.84%的航班遭遇到上述問題。

全美壓力最小的機場是鳳凰城Sky Harbor國際機場，第三位是拉斯維加斯的Harry Reid國際機場。

研究顯示，如果旅客不想面對旅途中的壓力，最好避開紐約市JFK國際機場、芝加哥中途機場和佛羅里達州勞德代堡Hollywood國際機場，這三個機場的壓力指數名列全美前三位。

報告也建議，從紐約市出發的旅客最好從LaGuardia機場出發，這是排名中壓力第六小的機場。紐約市除了JFK機場外，Newark Liberty國際機場也躋身壓力最大的前五大機場。

與東部、中西部和南部的機場相比，西岸和西南部的機場，連續第二年在旅途壓力方面表現更佳。

航班延誤率最高的五個機場中有三個位於佛州：勞德代堡Hollywood國際機場、奧蘭多國際機場和邁阿密國際機場。2023年，勞德代堡國際機場有近30%的航班延誤，比研究中其他任何機場都要多。

完整排名可查看：https://reurl.cc/2Y5Wpr。

紐約市 JFK 佛州

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