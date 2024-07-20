我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬男子行刑式槍殺妻和4幼童 全都頭部中彈亡

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

美國中文辯論隊 前進環球盃競賽

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
後排左起：張碩、楊萬鵬、黄冠翔、張鴻毅、高升。前排左起：景韋同、王筱晴、徐美欣、林朵、劉卓煦。(閻永忠提供)
後排左起：張碩、楊萬鵬、黄冠翔、張鴻毅、高升。前排左起：景韋同、王筱晴、徐美欣、林朵、劉卓煦。(閻永忠提供)

第十屆環球盃中文辯論錦標賽將於8月2日至8月12日舉行。由華裔子弟組成的美國隊將與亞洲各校舉行比賽。

亞洲各隊包括高雄女中、清華大學附屬中學國際部、中國人民大學附屬中學、吉隆坡循人中學、馬來西亞雪蘭莪八打靈公教中學、香港金巴倫長老會耀道中學、香港協恩中學、台南一中、台南女中等超過80支隊伍，以華語分組論戰包括如何弭平高齡數位落差、應否暫停深海採礦、生成式AI的對應策略趨勢等辯題。

隊員接受實戰訓練。(閻永忠提供)
隊員接受實戰訓練。(閻永忠提供)

今年招募範圍含美國東北部新英格蘭地區、華府地區、東南區如喬治亞州Duluth High School舉辦說明會，並於4月以核能發電為題、5月以死刑存廢為題，舉辦北美區選拔賽，遴選培訓美國隊員(Team USA)。今年(2024-2025)成員有高升(Gao Sheng)、楊萬鵬(Wanpeng Yang)、劉卓煦(Julia Liu)、張鴻毅(Hongyi Zhang)、王筱晴(Adela Wang)、林朵(Lynn Lin)、黄冠翔 (Lawrence Huang)、徐美欣(Meixin Xu)、景韋同(Elise Jing)、李嘉懿(Joy Lee)、于尚玉(Ellianna Yu)等。教練閻永忠表示，今年將視國務院的旅遊安全政策評等，調整出征狀況。

大會自2019年起邀閻永忠擔任美國隊總教練迄今，招募培訓美國隊。他強調今年以新通路招募，與東南區國際學校、東北紐約、賓州等地中文學校合作舉辦競技活動，遴選隊員；用新模式服務，如舉辦培訓課程、頒授見習評委結訓證書，強化學校向心力；用新科技教學，引進國際評分標準，互認接軌標準化。

香港 國務院 新英格蘭

上一則

U18中華女壘隊 亞城練球喬州僑胞與台商會 忍著酷暑 頂著豔陽 熱情應援

下一則

美中青少年載歌載舞「相知相親、攜手同行」

延伸閱讀

史丹福報告：美華人科學家流失 2/3去中國

史丹福報告：美華人科學家流失 2/3去中國
看好川普可統一台灣 「川建國」重現中國網路熱搜

看好川普可統一台灣 「川建國」重現中國網路熱搜
社媒屢貼文威脅泰勒絲 德國警方演唱會前逮捕美國男

社媒屢貼文威脅泰勒絲 德國警方演唱會前逮捕美國男
雷軍：造車最初源於美國制裁 李斌和何小鵬力勸

雷軍：造車最初源於美國制裁 李斌和何小鵬力勸

熱門新聞

49歲俄勒岡名廚娜歐蜜·波莫羅伊，13日在從事水上活動時不慎溺斃。(美聯社)

女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃

2024-07-17 19:32
針對IT軟件大故障，聯合航空發出聲明。(手機螢幕截圖)

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

2024-07-19 08:44
在新州好市多(Costco)藥局工作的77歲前任員工，因年紀太大被解雇而於兩年前控告雇主，陪審團日前裁定，好市多需賠償這名老員工200多萬元。(Costco臉書)

因年齡解雇77歲員工 好市多判賠200萬

2024-07-13 02:00
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

挺川華人：范斯年輕有為加分 對少數族裔、婦女或減分

2024-07-15 17:10
許多民眾生活拮据，卻因「收入太高」，無法獲得糧食券等福利。圖為一家商店宣布接受糧食券的告示。(取自臉書)

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

2024-07-10 18:28
48歲女子珍妮佛(左)涉嫌以坐在身上的方式不讓10歲的達科塔(右)出門，導致他窒息身亡。(翻攝change.org網站和臉書)

寄養男童想跑出門 340磅婦坐他身上導致窒息身亡

2024-07-16 22:55

超人氣

更多 >
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消
WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟
微軟系統全球大當機 4大重點一次看

微軟系統全球大當機 4大重點一次看
紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃