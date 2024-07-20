美國中文辯論隊 前進環球盃競賽

後排左起：張碩、楊萬鵬、黄冠翔、張鴻毅、高升。前排左起：景韋同、王筱晴、徐美欣、林朵、劉卓煦。(閻永忠提供)

第十屆環球盃中文辯論錦標賽將於8月2日至8月12日舉行。由華裔子弟組成的美國隊將與亞洲各校舉行比賽。

亞洲各隊包括高雄女中、清華大學附屬中學國際部、中國人民大學附屬中學、吉隆坡循人中學、馬來西亞雪蘭莪八打靈公教中學、香港 金巴倫長老會耀道中學、香港協恩中學、台南一中、台南女中等超過80支隊伍，以華語分組論戰包括如何弭平高齡數位落差、應否暫停深海採礦、生成式AI的對應策略趨勢等辯題。

隊員接受實戰訓練。(閻永忠提供)

今年招募範圍含美國東北部新英格蘭 地區、華府地區、東南區如喬治亞州Duluth High School舉辦說明會，並於4月以核能發電為題、5月以死刑存廢為題，舉辦北美區選拔賽，遴選培訓美國隊員(Team USA)。今年(2024-2025)成員有高升(Gao Sheng)、楊萬鵬(Wanpeng Yang)、劉卓煦(Julia Liu)、張鴻毅(Hongyi Zhang)、王筱晴(Adela Wang)、林朵(Lynn Lin)、黄冠翔 (Lawrence Huang)、徐美欣(Meixin Xu)、景韋同(Elise Jing)、李嘉懿(Joy Lee)、于尚玉(Ellianna Yu)等。教練閻永忠表示，今年將視國務院 的旅遊安全政策評等，調整出征狀況。

大會自2019年起邀閻永忠擔任美國隊總教練迄今，招募培訓美國隊。他強調今年以新通路招募，與東南區國際學校、東北紐約、賓州等地中文學校合作舉辦競技活動，遴選隊員；用新模式服務，如舉辦培訓課程、頒授見習評委結訓證書，強化學校向心力；用新科技教學，引進國際評分標準，互認接軌標準化。