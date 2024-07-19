喬州民主黨欲阻止4候選人列名總統選票

喬治亞州民主黨人正提出挑戰，欲阻止一些小黨及獨立參選人名列該州總統選票。圖為獨立參選人小羅伯甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)。(美聯社)

喬治亞州民主黨 人正對小羅伯甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)和其他三位候選人，列名該州總統選舉選票提出挑戰，這是全美近期努力減少影響拜登 票數的行動之一。

喬州 民主黨執行董事奧拉薩諾耶(Tolulope Kevin Olasanoye)在聲明中表示，「每個人都應該遵守規則」，獨立參選人甘迺迪及Cornel West、社會主義與解放黨(Party for Socialism and Liberation)的Claudia De la Cruz和綠黨(Green Party)的Jill Stein「並未忠實遵守喬州選舉法。」

奧拉薩諾耶說，他們錯過了許多法定截止日期，未繳交申請費，在提名申請中提交了錯誤的名字等，「這些候選人都沒有資格被放在喬州的選票上。」

三位被點名候選人表示，民主黨人背叛了其宣稱的原則，試圖不公平地阻止選民的選擇。

夏普(Larry Sharpe)是「美國價值 2024」(American Values 2024)的外展總監，該委員會是個支持甘迺迪的獨立政治行動委員會。他說，各州投票法變得日益「嚴厲」(draconian)。

這些非兩大黨候選人遭到列名選票的挑戰，也在德拉瓦州、伊利諾州、內華達州、新澤西州、紐約州、北卡羅來納州和哥倫比亞特區出現。

喬州瓦爾多斯塔州立大學(Valdosta State University)研究第三黨的教授Bernard Tamas表示，即使這類挑戰不成功，也會消耗那些本來就沒有那麼多錢的候選人資源。然而「第三方候選人實力更強，則民主黨更擔憂，」他說。

直到今年，能在喬州選票上獲得投票資格的唯一途徑，是收集全州7500名登記選民的簽名。但共和黨主導的喬州議會才通過一項法律，要將已在其他至少20個州列入選票的候選人，也加入該州選票。此舉被廣泛解讀為試圖給拜登製造麻煩，儘管川普的共和黨競選團隊也對甘迺迪競選團隊持懷疑態度。

甘迺迪和韋斯特尋求以獨立人士身份名列喬州總統選票，只能透過請願程序。社會主義與解放黨的德拉克魯斯也提交了請願書。

三人均表示，他們在7月9日截止期之前提交了足夠的簽名。喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)的發言人表示，目前，各郡選務辦公室仍在核實選民登記和簽名。驗證過程預計將於8月1日完成。