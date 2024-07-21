第2季郵政投遞服務績效出爐 喬州全美最差
美國郵政總局(USPS)近日發布了2024年第二季服務績效報告，將其郵件投遞最好和最差的州/地區作了排名。近期因為郵件處理設施整合造成郵件投遞大延誤，引發民眾怨聲載道的喬治亞州位居服務最差區域。
排名前10的優質郵件投遞服務區域中，加州即占了三位。前十名中還包括了位於賓州、紐約及德州的各一個郵遞區域，佛州則有兩個。另外，整個夏威夷州均屬同一個郵遞區域，也名列最佳服務的前十位。前10名中的所有地區/州的得分都在91到94分之間。
喬州在此排名得分最低，為63.70，位居服務最差之首。緊隨之後則是威斯康辛州及維吉尼亞州。
此分數基於單件普通郵件(First Class Single Piece mail)能否依USPS的兩天服務標準按時送達。全美的平均分數是86.8，此分數較去年同期下降了13.9個百分點。對此，USPS的目標分數為93，然全美僅有四個地區達標。
由於將多個郵件處理設施整合到帕爾梅託(Palmetto)的一個新設施中，喬州(尤其是亞特蘭大都會地區)的郵件緩慢問題近來一直是個嚴重問題。這次合併是USPS旨在實現營運現代化和降低成本的「為美國送貨」(Delivering for America)計畫的一部分，但卻造成了大規模的延誤和服務中斷。
居民報告郵件遺失或延誤，包括藥品、報稅單和缺席選票等重要物品。由於新設施的各種運作挑戰和所造成的瓶頸，喬州3月份普通郵件的準時投遞率從2月的81%驟降至42%。
針對這些問題，喬州聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)和沃諾克(Raphael Warnock)以及其他當地領導人都曾要求USPS局長德喬伊(Louis DeJoy)迅速採取行動。
德喬伊列出了解決這些問題的幾個步驟，包括增加人員來糾正瓶頸、修改交通時間表以及增加當地送件以改善服務。
6月中旬，德喬伊提供了數據以回應奧索夫的一封來信，表示數據顯示該州的郵件服務正在恢復。
然而實際情況仍然嚴峻，當地官員繼續監測改進情況並推動問責制，以確保為所有喬州人提供可靠的郵件服務。
完整報告可查看：https://reurl.cc/aq2xG3。
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