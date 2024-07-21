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第2季郵政投遞服務績效出爐 喬州全美最差

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
美國郵政總局(USPS)近日發布了2024年第二季服務績效報告，其中近期因郵件處理設施整合造成郵件投遞大延誤的喬治亞州名列服務最差區域。(美聯社)
美國郵政總局(USPS)近日發布了2024年第二季服務績效報告，其中近期因郵件處理設施整合造成郵件投遞大延誤的喬治亞州名列服務最差區域。(美聯社)

美國郵政總局(USPS)近日發布了2024年第二季服務績效報告，將其郵件投遞最好和最差的州/地區作了排名。近期因為郵件處理設施整合造成郵件投遞大延誤，引發民眾怨聲載道的喬治亞州位居服務最差區域。

排名前10的優質郵件投遞服務區域中，加州即占了三位。前十名中還包括了位於賓州、紐約及德州的各一個郵遞區域，佛州則有兩個。另外，整個夏威夷州均屬同一個郵遞區域，也名列最佳服務的前十位。前10名中的所有地區/州的得分都在91到94分之間。

喬州在此排名得分最低，為63.70，位居服務最差之首。緊隨之後則是威斯康辛州及維吉尼亞州

此分數基於單件普通郵件(First Class Single Piece mail)能否依USPS的兩天服務標準按時送達。全美的平均分數是86.8，此分數較去年同期下降了13.9個百分點。對此，USPS的目標分數為93，然全美僅有四個地區達標。

由於將多個郵件處理設施整合到帕爾梅託(Palmetto)的一個新設施中，喬州(尤其是亞特蘭大都會地區)的郵件緩慢問題近來一直是個嚴重問題。這次合併是USPS旨在實現營運現代化和降低成本的「為美國送貨」(Delivering for America)計畫的一部分，但卻造成了大規模的延誤和服務中斷。

居民報告郵件遺失或延誤，包括藥品、報稅單和缺席選票等重要物品。由於新設施的各種運作挑戰和所造成的瓶頸，喬州3月份普通郵件的準時投遞率從2月的81%驟降至42%。

針對這些問題，喬州聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)和沃諾克(Raphael Warnock)以及其他當地領導人都曾要求USPS局長德喬伊(Louis DeJoy)迅速採取行動。

德喬伊列出了解決這些問題的幾個步驟，包括增加人員來糾正瓶頸、修改交通時間表以及增加當地送件以改善服務。

6月中旬，德喬伊提供了數據以回應奧索夫的一封來信，表示數據顯示該州的郵件服務正在恢復。

然而實際情況仍然嚴峻，當地官員繼續監測改進情況並推動問責制，以確保為所有喬州人提供可靠的郵件服務。

完整報告可查看：https://reurl.cc/aq2xG3

喬州 夏威夷州 維吉尼亞州

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