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U18中華女壘隊 亞城練球喬州僑胞與台商會 忍著酷暑 頂著豔陽 熱情應援

亞特蘭大訊
亞特蘭大台商會與女壘代表隊歡聚一堂。第一排左4起為該商會會長吳政興，僑教中心主任歐宏偉，前會長張淑芬。(亞特蘭大台商會提供)
亞特蘭大台商會與女壘代表隊歡聚一堂。第一排左4起為該商會會長吳政興，僑教中心主任歐宏偉，前會長張淑芬。(亞特蘭大台商會提供)

U18中華女壘國家代表隊將參與在巴西聖保羅舉辦的WBSC世界盃壘球賽，自7月9日到19日在亞特蘭大練球。亞特蘭大台灣商會在會長吳政興的帶領下，忍著酷暑，頂著豔陽，和喬治亞州的僑胞們一同，從接機到球場加油、美食接待，場場不缺席地熱情應援。吳政興說，他們期待的便是U18女壘隊能在世界盃比賽中取得好成績。

亞特蘭大台灣商會於7月9日由吳政興帶領接機團隊一行六人，至機場接待從丹佛移師到亞特蘭大的U18中華女壘國家代表隊。此行隊伍包含隊員、總教練及協調員共30人。台商會在接機後，安排一行人至當地的越南餐館品嘗美食。

中華女壘代表隊自行練球一天，隔日、即11日與當地的球隊TAIWAN DUDE進行友誼賽。

中華女壘於12日有兩場比賽，其中先與Georgia Impact Gold Sampson賽球。球賽由華僑文教中心主任歐宏偉與僑務委員范琪君一起開球，原本中華隊以2比4落後兩分，但最後近回兩分，以4比4平手落幕。

亞特蘭大台商指出，該商會理事陳中興也特別製作清涼消暑的剉冰，前來球場慰勞球員們。

在當天另一場對抗Firecrackers National Brogdon的比賽中，中華隊以7比1大勝。賽後由僑務委員陸復泰、范琪君宴請。

亞特蘭大台商會在13日球員的休息日，晚上再次宴請壘球女將們，商會代表出席的有會長吳政興，前會長張淑芬夫婦、王多祿、吳俊彥，副會長陳清霖夫婦，秘書長吳幸淑，公關葉竣圖，財務長涂佩玲，理事鄭月、陳月秋夫婦、蘇碧珠、魏鳳珠。當晚在領隊與球員的歡聲笑語中，賓主盡歡。

亞特蘭大台商會表示，在為期11天的練習賽程中，看到許多僑胞不畏酷熱的天氣．帶著國旗每場必到為球員加油，非常令人動容．他們也感謝在背後默默付出提供飲水.飲料和點心的熱心人士，更期望中華女壘隊在WBSC世界盃比賽取得好成績。

僑胞們頂著華氏近百度的高溫為中華女壘國家代表隊加油。(亞特蘭大台商會提供)
僑胞們頂著華氏近百度的高溫為中華女壘國家代表隊加油。(亞特蘭大台商會提供)
中華女壘代表隊與亞特蘭大友隊合影。(亞特蘭大台商會提供)
中華女壘代表隊與亞特蘭大友隊合影。(亞特蘭大台商會提供)
中華女壘代表隊為世界盃爭取好成績，在亞特蘭大參與暖身比賽。(亞特蘭大台商會提供)
中華女壘代表隊為世界盃爭取好成績，在亞特蘭大參與暖身比賽。(亞特蘭大台商會提供)

亞特蘭大 華女 世界盃

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