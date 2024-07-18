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亞城中華文化學校夏令營 7天6夜傳承文化

記者閻尚恩／亞特蘭大報導
營隊師生、學校校方及董事會，以及來賓們合影。(記者閻尚恩／攝影)
營隊師生、學校校方及董事會，以及來賓們合影。(記者閻尚恩／攝影)

亞特蘭大中華文化學校(Chinese Cultural School of Atlanta)於日前在愛默蕾大學牛津校區(Emory Oxford College)舉辦為期七天六夜的夏令營活動，並於最後一天舉辦成果發表會暨結業式。

此次活動由營長林香蘭、副校長夏忠菁帶領，並由僑務委員會選派兩位來自台灣的民俗體育老師冉茂萍及民俗舞蹈老師羅兆渝，以及該校工藝老師張化禮，學員和輔導員合計約70人。

結業式當天，僑務中心歐宏偉主任及該校校董會董事長劉湘濤均到場。校長林香蘭說學員們從第一天互不認識，到經過七天六夜相處，最終打成一片，融入團體生活，學會互相幫助，值得肯定。

其中許多輔導員是以往學員抽空回來輔導後進晚輩，是文化傳承的最佳範例。她感謝贊助商的支持，也感謝僑委會支持，遴選兩位老師前來支援教學，使得活動更增光彩。

歐宏偉表示，驚豔於學員們豐富的成果展現，相信一周以來，大家都學到了很多中華及台灣文化的精髓。

代表校董會，同時也是贊助商的劉湘濤則說，他兩個兒子從小都參與夏令營，認識了很多好朋友，友誼長存至今，感謝學校多年來為了下一代傳承中華文化。

當天表演活動包括旗隊歡呼、跳早操、小班學生波浪鼓及旗陣飄揚功夫扇演出，中班表演扯鈴、大班表演齊天大聖鬧龍宮，還有舞蹈及合唱等。

中華文化學校每年主辦夏令營，其課程包括上午的民族文化體驗課，民俗體育、民俗手工藝術、民族舞蹈。下午和晚間的活動均由輔導員帶領，有打水戰，趣味競賽、才藝表演、短劇表演，更有團隊競賽和探險尋寶等。

夏令營的課程包括了手作及書法繪畫。右為工藝老師張化禮。(學校網站)
夏令營的課程包括了手作及書法繪畫。右為工藝老師張化禮。(學校網站)
左起林香蘭、羅兆渝、冉茂萍、歐宏偉、夏忠菁。(記者閻尚恩／攝影)
左起林香蘭、羅兆渝、冉茂萍、歐宏偉、夏忠菁。(記者閻尚恩／攝影)
劉湘濤感謝學校多年來為了下一代傳承中華文化。(記者閻尚恩／攝影)
劉湘濤感謝學校多年來為了下一代傳承中華文化。(記者閻尚恩／攝影)
歐宏偉表示，學員們豐富的成果展現讓他很驚艷。(記者閻尚恩／攝影)
歐宏偉表示，學員們豐富的成果展現讓他很驚艷。(記者閻尚恩／攝影)

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