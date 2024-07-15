土木工程師評分 喬州基礎設施只有C+

美國土木工程師學會近日的報告將喬治亞州的基礎設施狀況評分為C+。在其14個類別中，喬州港口獲得了最高分B+。圖為喬州沙凡納港(Port of Savannah)。(喬州港務局網站)

美國土木工程師學會(American Society of Civil Engineers)近日發布一份報告，其中喬治亞州的基礎設施狀況僅為中等程度的C+。

喬州 公共服務委員會(PSC)副主席埃科爾斯(Tim Echols)在州議會舉行的記者會上表示，「這是一個警鐘。」「我們需要變得更好。」

在報告審查的14個類別中，喬州港口獲得了最高分B+。事實上，在14個類別中，喬州有12個的得分高於全美平均。

但喬州的交通得分最低，僅獲得D等級。報告稱，正如喬州許多城市政策制定者多年來所抱怨的那樣，該州在交通方面的投資向來不足。

喬州交通廳前廳長、眾議會交通委員會前主席、州眾議員 史密斯(Vance Smith)稱讚報告給予喬州航空C+評級，成績有所改善。

近年來，州議會加強了對該州一般航空機場的資助，其中特別增加了對於位在農村區的許多機場提供資金，史密斯表示，這些機場的改善，有助於吸引那些對亞特蘭大 交通擁堵不感興趣的企業來到喬州，「這些(小)社區的經濟成長，將可帶動整個州的發展。」

埃科爾斯表示，喬州在能源基礎設施方面相對強勁的表現，源自於去年春天PSC投票批准了喬州電力公司增加6600兆瓦發電能力的請求，以及該州5月份完成了沃格特爾核電廠(Plant Vogtle)的擴建。

喬州的飲用水則獲得了C+等級，這向成績表現平平。5月底亞特蘭大的主要水管破裂，迫使該市宣布進入緊急狀態並中斷了五天的供水服務。

「雖然有很多值得自豪的地方，但我們仍有進步的空間，特別是對於為喬州不斷增長的人口服務的供水系統，」準備該報告的工程師委員會主席塞克里斯特(Julie Sechrist)說，「隨著越來越多的人和企業搬到此地，這些維持生命的系統需要更多的資金來發展、改進，並增加其彈性，以應對新的和持續的威脅。」