U18中華女壘隊 亞城練習賽至7/18 歡迎觀賽

U18中華女壘國家代表隊抵達亞特蘭大，將與當地明星隊進行為期11天的練習賽。(亞特蘭大台灣商會提供)

亞特蘭大 台灣商會日前由會長吳政興帶領接機團隊一行六人，至機場接待從丹佛移師到亞特蘭大，將與當地明星隊進行為期11天練習賽的U18中華女 壘國家代表隊。該隊19日將前往巴西聖保羅參加WBSC世界盃比賽。

此行隊伍包含隊員、總教練及協調員共30名。台商會在接機後，安排一行人至當地的越南 餐館品嘗美食。

吳政興表示，得知很多隊員都是來自父母辛勞的家庭，除了對壘球的興趣，有些更是因為免費的住宿、伙食、學費而加入，可能是高強度的訓練及緊繃的壓力，這群孩子臉上幾乎看不到18歲少女應有的活潑與自信，讓人心疼，但同時也替她們感到驕傲。

商會鼓勵僑胞們前往觀賽．為她們加油打氣，展現亞特蘭大僑胞的熱情跟溫暖。

比賽場地：GGC, 1030 Collins Hill Road, Lawrenceville, GA 30043

比賽時間：

●12日(周五)下午3時對上Georgia Impact Gold Sampson；下午5時對上Firecrackers National Brogdon

●14日(周日)下午3時對上Atlanta Braves Gold；下午5時對上Bombers Premier Stephen's

●15日(周一)下午3時對上Athletics Gold Tamborra - 18U；下午5時對上Athletics Gold

Tamborra - 18U

●16日(周二)下午3時對上Impact Caymol Premier Sullivan

●17日(周三)下午3時對上Athletics Gold Tamborra – 18U；下午5時對上Athletics Gold

Tamborra - 16U

●18日(周四)下午3時對上Athletics Gold Freeman - 18U；下午5時對上EC Bullets Bilz - Jessica Bilz