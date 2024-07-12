U18中華女壘隊 亞城練習賽至7/18 歡迎觀賽
亞特蘭大台灣商會日前由會長吳政興帶領接機團隊一行六人，至機場接待從丹佛移師到亞特蘭大，將與當地明星隊進行為期11天練習賽的U18中華女壘國家代表隊。該隊19日將前往巴西聖保羅參加WBSC世界盃比賽。
此行隊伍包含隊員、總教練及協調員共30名。台商會在接機後，安排一行人至當地的越南餐館品嘗美食。
吳政興表示，得知很多隊員都是來自父母辛勞的家庭，除了對壘球的興趣，有些更是因為免費的住宿、伙食、學費而加入，可能是高強度的訓練及緊繃的壓力，這群孩子臉上幾乎看不到18歲少女應有的活潑與自信，讓人心疼，但同時也替她們感到驕傲。
商會鼓勵僑胞們前往觀賽．為她們加油打氣，展現亞特蘭大僑胞的熱情跟溫暖。
比賽場地：GGC, 1030 Collins Hill Road, Lawrenceville, GA 30043
比賽時間：
●12日(周五)下午3時對上Georgia Impact Gold Sampson；下午5時對上Firecrackers National Brogdon
●14日(周日)下午3時對上Atlanta Braves Gold；下午5時對上Bombers Premier Stephen's
●15日(周一)下午3時對上Athletics Gold Tamborra - 18U；下午5時對上Athletics Gold
Tamborra - 18U
●16日(周二)下午3時對上Impact Caymol Premier Sullivan
●17日(周三)下午3時對上Athletics Gold Tamborra – 18U；下午5時對上Athletics Gold
Tamborra - 16U
●18日(周四)下午3時對上Athletics Gold Freeman - 18U；下午5時對上EC Bullets Bilz - Jessica Bilz
如有疑問可洽Sam Lin：(714)860-0809。
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