我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

埋伏400呎外屋頂鎖定川普 FBI確認槍手為20歲賓州男子

刺殺川普槍手曝光 20歲賓州男連續開火 FBI震驚特勤後知後覺

全美自力更生州 佛羅里達排第3 猶他居冠

記者林昱瑄／綜合報導
佛州居民只要賺取93天的收入，就足夠支付當年聯邦、州和地方稅單。(H＆R Block官網截圖)
佛州居民只要賺取93天的收入，就足夠支付當年聯邦、州和地方稅單。(H＆R Block官網截圖)

根據一項衡量各州人口自力更生程度的新研究，佛羅里達州被評為全美人口獨立程度第三位的州。

個人理財網站WalletHub根據五個面向(消費者財務、政府、勞動市場、對外貿易和個人惡習)，找出哪些州的人們最能自力更生(self-reliant)。在全美50個州中，猶他州和科羅拉多州排名前兩位。

位居第三的佛州，也是全美「稅務自由日」(tax freedom days)最快達到的州之一。研究稱，一個州的免稅日是指自該年初以來該州居民賺取的收入足夠可支付當年聯邦、州和地方稅單的天數。

對佛州來說，「稅務自由日」一年只需93天，而最慢的州則需要122天。

WalletHub分析師卡哈佩(Cassandra Happe)表示，佛州「受益於全美最早達到「稅務自由日」的州之一，這反映出居民稅收負擔較低。」這個面向對於佛州的排名起著巨大的作用。

此外，對於常見的成癮問題(additions)，佛州居民也表現出了其獨立性。該州患有賭博成癮的成年人比例排名全美第二低，酗酒和吸菸的比例也相對較低。研究指稱，佛州居民對「智慧型」裝置的使用率也是最低的，但這可能部分原因是由於許多居民年事已高。

哈佩說，佛州的經濟十分強勁，失業率低至3.1%，就業增長率高，其「溺水屋」(underwater mortgages，即屋主背負的房貸金額仍高出房屋價值)比率極小，僅為1.3%。

就成年人為大學教育儲蓄的比例而言，佛州排名第七。

哈佩也表示，佛州「3.1%的低失業率和強勁的就業成長創造了一個有利於金融穩定的環境，培育了儲蓄文化。此外，佛州強調財務獨立，且賭博成癮等不良依賴發生率較低，這些都進一步鼓勵居民優先考慮長期財務規畫，包括為孩子的教育儲蓄。」

此外，佛州在由出口商品所支持的就業比率上排名第九。這體現了該州對國際貿易的大力參與。

哈佩說，「航空航天、電子、農業和旅遊相關服務等關鍵行業可能在推動這些出口方面發揮了關鍵作用。」

佛州 就業 儲蓄

上一則

10年來人口急遽下降 賓州偏鄉小鎮凋零

延伸閱讀

美航波音客機 佛州起飛前爆胎狂冒煙 180人緊急下機

美航波音客機 佛州起飛前爆胎狂冒煙 180人緊急下機
佛州高檔房產3兄弟 被控性侵多女 家族社交圈設陷長達20年

佛州高檔房產3兄弟 被控性侵多女 家族社交圈設陷長達20年
佛州中部「天坑巷」 3郡地面塌陷逾2萬處

佛州中部「天坑巷」 3郡地面塌陷逾2萬處
佛州中部「天坑巷」 3郡地面塌陷逾2萬處

佛州中部「天坑巷」 3郡地面塌陷逾2萬處

熱門新聞

許多民眾生活拮据，卻因「收入太高」，無法獲得糧食券等福利。圖為一家商店宣布接受糧食券的告示。(取自臉書)

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

2024-07-10 18:28
時薪20元可以讓單身者在西維州舒適生活。(西維州府臉書)

時薪20元 單身者在這幾州可舒適生活

2024-07-11 09:16
一對夫婦在餐廳內做出不雅動作，餐廳業者表示不可接受，將配合當局進行調查。(圖截自影片)

夫婦在餐廳以限制級姿勢喝酒 業者怒批：無法接受

2024-07-10 19:50
格雷(左)與泰克勒馬里亞姆(右)曾被監視攝影機拍下在案發前一起進入後者的公寓。(華府警察局)

為開啟手機支付程式偷錢 華府女殺害糖爹砍斷拇指

2024-07-10 10:11
在新州好市多(Costco)藥局工作的77歲前任員工，因年紀太大被解雇而於兩年前控告雇主，陪審團日前裁定，好市多需賠償這名老員工200多萬元。(Costco臉書)

因年齡解雇77歲員工 好市多判賠200萬

2024-07-13 02:00
涂榮祥醫生每天必看世界日報。(特派員黃惠玲／攝影)

我84歲 我天天上班 華裔醫生涂榮祥展現銀髮族新趨勢

2024-07-12 09:56

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性
川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復
「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊
川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂