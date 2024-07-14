全美自力更生州 佛羅里達排第3 猶他居冠

佛州居民只要賺取93天的收入，就足夠支付當年聯邦、州和地方稅單。(H＆R Block官網截圖)

根據一項衡量各州人口自力更生程度的新研究，佛羅里達州被評為全美人口獨立程度第三位的州。

個人理財網站WalletHub根據五個面向(消費者財務、政府、勞動市場、對外貿易和個人惡習)，找出哪些州的人們最能自力更生(self-reliant)。在全美50個州中，猶他州和科羅拉多州排名前兩位。

位居第三的佛州 ，也是全美「稅務自由日」(tax freedom days)最快達到的州之一。研究稱，一個州的免稅日是指自該年初以來該州居民賺取的收入足夠可支付當年聯邦、州和地方稅單的天數。

對佛州來說，「稅務自由日」一年只需93天，而最慢的州則需要122天。

WalletHub分析師卡哈佩(Cassandra Happe)表示，佛州「受益於全美最早達到「稅務自由日」的州之一，這反映出居民稅收負擔較低。」這個面向對於佛州的排名起著巨大的作用。

此外，對於常見的成癮問題(additions)，佛州居民也表現出了其獨立性。該州患有賭博成癮的成年人比例排名全美第二低，酗酒和吸菸的比例也相對較低。研究指稱，佛州居民對「智慧型」裝置的使用率也是最低的，但這可能部分原因是由於許多居民年事已高。

哈佩說，佛州的經濟十分強勁，失業率低至3.1%，就業 增長率高，其「溺水屋」(underwater mortgages，即屋主背負的房貸金額仍高出房屋價值)比率極小，僅為1.3%。

就成年人為大學教育儲蓄 的比例而言，佛州排名第七。

哈佩也表示，佛州「3.1%的低失業率和強勁的就業成長創造了一個有利於金融穩定的環境，培育了儲蓄文化。此外，佛州強調財務獨立，且賭博成癮等不良依賴發生率較低，這些都進一步鼓勵居民優先考慮長期財務規畫，包括為孩子的教育儲蓄。」

此外，佛州在由出口商品所支持的就業比率上排名第九。這體現了該州對國際貿易的大力參與。

哈佩說，「航空航天、電子、農業和旅遊相關服務等關鍵行業可能在推動這些出口方面發揮了關鍵作用。」