華社攜手並進 南北卡代表獲UCA美國華人大會頒獎

牛志文(右)、李勐(左)獲頒個人傑出貢獻獎，劉弘彥(中)代表南北卡亞太裔聯合商會領取傑出協會獎。(李勐提供)

由美國華人 聯盟(UCA)主辦的第四屆美國華人大會，日前華府舉行，有600多人出席了盛會。

UCA主席薛海培表示，本屆大會主題為「擁抱新時代民權運動」，他呼籲華人社區攜手並進，應對各種挑戰。他並與休斯頓電視台記者Miya Shay一起主持了開幕式。

白宮亞太裔事務委員Erika L. Moritsugu、聯邦眾議員 劉雲平、德州眾議員吳元之(Gene Wu)、馬里蘭州眾議員齊麗麗(Lily Qi)等人均到場致詞，祝賀大會成功舉辦。

大會推出了三場研討會。第一場是由Yiling Zhang主持的「AANHPI 社群的權力與賦權」，邀請專家分享他們對亞裔社區未來發展的見解。第二場的主題是「建

構多民族民主國家」，由薛海培帶領討論美國的系統性種族主義、華人移民對多樣性以及公平和包容(DEI)及平權行動的感受等議題。第三場是「打破竹天花板並培養領導力

」，主要探討華裔學生在職業發展中的障礙，包括刻板印象和偏見。

大會還舉辦了包括全國青年大會、全國心理健康峰會、亞太裔政治行動峰會、社區建設和公民參與、創業和職業發展的主題討論。

此外，UCA也推出豐富多彩的文化活動，以戲劇方式詮釋童話歷史、華人歷史、華人貢獻等，並放映由Jennifer Takaki執導的紀錄片Photographic Justice: The Corky Lee Story。

北卡 華人聯合會和南北卡亞太裔聯合商會在會中獲頒傑出協會貢獻獎。北卡美中經文會(CAECA)董事長牛志文獲美華企業社會責任獎，會長李勐獲國會華社之友獎。