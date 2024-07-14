華社攜手並進 南北卡代表獲UCA美國華人大會頒獎
由美國華人聯盟(UCA)主辦的第四屆美國華人大會，日前華府舉行，有600多人出席了盛會。
UCA主席薛海培表示，本屆大會主題為「擁抱新時代民權運動」，他呼籲華人社區攜手並進，應對各種挑戰。他並與休斯頓電視台記者Miya Shay一起主持了開幕式。
白宮亞太裔事務委員Erika L. Moritsugu、聯邦眾議員劉雲平、德州眾議員吳元之(Gene Wu)、馬里蘭州眾議員齊麗麗(Lily Qi)等人均到場致詞，祝賀大會成功舉辦。
大會推出了三場研討會。第一場是由Yiling Zhang主持的「AANHPI 社群的權力與賦權」，邀請專家分享他們對亞裔社區未來發展的見解。第二場的主題是「建
構多民族民主國家」，由薛海培帶領討論美國的系統性種族主義、華人移民對多樣性以及公平和包容(DEI)及平權行動的感受等議題。第三場是「打破竹天花板並培養領導力
」，主要探討華裔學生在職業發展中的障礙，包括刻板印象和偏見。
大會還舉辦了包括全國青年大會、全國心理健康峰會、亞太裔政治行動峰會、社區建設和公民參與、創業和職業發展的主題討論。
此外，UCA也推出豐富多彩的文化活動，以戲劇方式詮釋童話歷史、華人歷史、華人貢獻等，並放映由Jennifer Takaki執導的紀錄片Photographic Justice: The Corky Lee Story。
北卡華人聯合會和南北卡亞太裔聯合商會在會中獲頒傑出協會貢獻獎。北卡美中經文會(CAECA)董事長牛志文獲美華企業社會責任獎，會長李勐獲國會華社之友獎。
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