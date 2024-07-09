亞城台灣婦女會 宣揚文化獲好評

亞特蘭大婦女會於會場設置台灣花藝及茶藝等文化攤位，吸引觀眾現場品茗及瞭解插花文化意涵。(婦女會提供)

亞特蘭大 台灣婦女會日前在多羅維爾市圖書館 (Doraville Library)舉辦文化展，展現台灣布袋戲偶、插花、茶藝、書法、舞蹈、水彩畫、台灣獅、童玩和觀光 旅遊景點等風情，向亞特蘭大地區各族裔人士介紹台灣多元優質文化，吸引100餘人參加，感受台灣獨特魅力。

亞特蘭大文教中心主任歐宏偉也到場參觀，他特別感謝婦女會會長袁曉明、前會長蘇太乙和所有幹部們的辛勞付出，協助提升台灣在美國主流社會的知名度與能見度，並希望該會能持續在各地舉辦相關活動，共同致力推動公眾外交工作。

袁曉明特別感謝文教中心大力支持，提供台灣觀光旅遊的易拉展、出借吸睛的台灣獅、功夫扇舞蹈、書法用品等文化器材，同時現場也有婦女會姐妹們在現場設攤展示台灣布袋戲偶，並向與會人士一一介紹史艷文、怪老子、劉三等經典人物。

袁曉明說，這是該會第一次在政府部門圖書館舉辦台灣文化展覽，讓台灣的意象更能融入主流社會，更加貼近人心，而婦女會姐妹們群策群力促使這次活動圓滿順利，也增進向心力的凝聚，同時吸引更多會員的加入婦女會，包括蘇前會長的母親和來自外州的姐妹們，可說是三贏局面，非常感謝大家。