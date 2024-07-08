喬州21歲哈克比 美國史上最年輕女市長

喬治亞州Arabi市市長、21歲的哈克比(Brooke Huckaby)，是該州及美國史上最年輕的女市長。(哈克比IG)

21歲的哈克比(Brooke Huckaby)是喬治亞州 史上最年輕的市長，也是美國史上最年輕的女市長。

哈克比除了擔任阿拉比(Arabi，一個位於克里斯普郡(Crisp)人口不到500人的小鎮)的市長外，還是喬州 農業廳的員工，同時也是一名學生。

哈克比正在Abraham Baldwin農業學院攻讀農業科技學位。在管理城市事務及從事學術工作外，她也在喬州農業廳兼職擔任支援服務人員。

被問及是什麼激勵她競選公職時，哈克比表示，真正激勵她的，是因為同年齡的人對於政治缺乏興趣。但前輩們並不會總是在她身邊幫助她處理事情，這激勵了她採取行動，取得先機。

在競選公職時，許多市民質疑她如此年輕，是否具有領導力，但哈克比認為，市府是更能了解政府組織的最佳地點。

「一個人如果不登上擂台，怎麼能獲得經驗？」哈克比雖然只有21歲，但她並非盲目躁進地進入政府公職。她的父親Craig Huckaby是該市的前市長。自她2024年1月上任以來，父親一直擔任其諮詢導師。