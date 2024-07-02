我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

酒瓶毆打、繩索勒脖 佛州男家暴女友後 游泳到外海小島躲藏

畢業典禮打老師的台生 北大沒錄取又被復旦開除學籍

酒瓶毆打、繩索勒脖 佛州男家暴女友後 游泳到外海小島躲藏

世界新聞網／輯
佛州男子喬伊納被女友指控以酒瓶毆打她；喬伊納在涉嫌毆打女友後游泳到佛州外海的小島上躲藏，圖為警方在一頂帳篷內發現他的畫面。（擷取自Port Orange Police Department臉書）
佛州男子喬伊納被女友指控以酒瓶毆打她；喬伊納在涉嫌毆打女友後游泳到佛州外海的小島上躲藏，圖為警方在一頂帳篷內發現他的畫面。（擷取自Port Orange Police Department臉書）

佛羅里達州男子喬伊納（Jeriel Joiner）遭指控對女朋友家暴，並在女方報案後游至內陸水道的小島上躲避警方的搜捕。喬伊納最終被逮捕，被控以致命武器嚴重毆擊罪、勒掐的家庭鬥毆罪和毆打重罪。

太陽報（The Sun）報導，喬伊納6月23日和女友公開爭吵後，用酒瓶毆打女友眼部，女友表示喬伊納說他把酒倒掉了，可是她知道其實他喝光了，並說喬伊納用酒瓶打她後還用雙手掐她脖子，對她說「惡魔要我殺了妳」。

喬伊納的女友說，她逃離後，喬伊納在後追她，她被抓到後喬伊納用繩子套住她的脖子，二度試圖使她窒息；路人見到喬伊納攻擊女友出手制止，將喬伊納壓制在地，沒想到被他脫逃。

目擊者表示，喬伊納逃跑後跳入水中，沿著內陸河道游到佛州岸邊的小島。警方經過幾小時的搜查，根據警方隨身攝錄器畫面顯示，太陽下山後在小島野外發現一頂帳篷，他們發現在裡面睡覺的喬伊納並逮捕他，將他穿上救生衣後送回佛州陸地。

警方表示雖然有路人目擊並介入阻止喬伊納攻擊女友，但有幾位喬伊納的朋友說他的女友在說謊；有自稱喬伊納的朋友在警方逮捕喬伊納的臉書貼文下留言，指控喬伊納女友說謊，她才是喝醉及變得具攻擊性的人，她報警說有人攻擊她，但她才是該進監獄的人。

佛州 家暴 臉書

上一則

緬因男槍殺父母等4人 判囚終身 動機仍不明

延伸閱讀

德州、佛州對社群媒體設限 最高法院發回下級法院更審

德州、佛州對社群媒體設限 最高法院發回下級法院更審
黃景瑜遭前妻喊話：放過彼此不然截圖你現女友…惹網好奇

黃景瑜遭前妻喊話：放過彼此不然截圖你現女友…惹網好奇
黃山料家暴論惹議 心理師：脫離暴力要允許自己勇敢

黃山料家暴論惹議 心理師：脫離暴力要允許自己勇敢
女友要求1萬元結婚鑽戒他回「不值得」 網友心疼女方過往付出

女友要求1萬元結婚鑽戒他回「不值得」 網友心疼女方過往付出

熱門新聞

24歲的學霸才女阮明哲騎單車不幸被撞身亡。(gofundme截圖)

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

2024-06-25 11:28
喬登位於海嵐市的豪宅出售多年乏人問津。(Zillow)

籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣

2024-06-26 11:13
44歲的格里格爾(右)涉嫌在2001年殺害前女友普雷爾(左)被捕。(馬州蒙郡警局)

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

2024-06-25 10:56
藥師法會時間表。(法寶寺提供)

法寶寺6.16和7.21舉行藥師法會

2024-06-15 01:59
拜登新政「就地假釋」可望在今年夏末開始執行。(USCIS臉書截圖)

就地假釋利多 華人偷渡客嫁娶美國公民 免回原籍國面談

2024-06-25 10:02
佛州一個海灘在四日內造成五名遊客喪命。圖為一男子在夏威夷游泳，被困在離岸流中，非事發圖片。(路透)

奪命離岸流 佛州海灘4日內捲走5遊客

2024-06-26 14:37

超人氣

更多 >
偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…
你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招

你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招
最快樂的人常講這三句話

最快樂的人常講這三句話
3種堅果 蛋白質不比雞蛋差

3種堅果 蛋白質不比雞蛋差
吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運