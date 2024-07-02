酒瓶毆打、繩索勒脖 佛州男家暴女友後 游泳到外海小島躲藏

佛州男子喬伊納被女友指控以酒瓶毆打她；喬伊納在涉嫌毆打女友後游泳到佛州外海的小島上躲藏，圖為警方在一頂帳篷內發現他的畫面。（擷取自Port Orange Police Department臉書）

佛羅里達州男子喬伊納（Jeriel Joiner）遭指控對女朋友家暴 ，並在女方報案後游至內陸水道的小島上躲避警方的搜捕。喬伊納最終被逮捕，被控以致命武器嚴重毆擊罪、勒掐的家庭鬥毆罪和毆打重罪。

太陽報（The Sun）報導，喬伊納6月23日和女友公開爭吵後，用酒瓶毆打女友眼部，女友表示喬伊納說他把酒倒掉了，可是她知道其實他喝光了，並說喬伊納用酒瓶打她後還用雙手掐她脖子，對她說「惡魔要我殺了妳」。

喬伊納的女友說，她逃離後，喬伊納在後追她，她被抓到後喬伊納用繩子套住她的脖子，二度試圖使她窒息；路人見到喬伊納攻擊女友出手制止，將喬伊納壓制在地，沒想到被他脫逃。

目擊者表示，喬伊納逃跑後跳入水中，沿著內陸河道游到佛州 岸邊的小島。警方經過幾小時的搜查，根據警方隨身攝錄器畫面顯示，太陽下山後在小島野外發現一頂帳篷，他們發現在裡面睡覺的喬伊納並逮捕他，將他穿上救生衣後送回佛州陸地。

警方表示雖然有路人目擊並介入阻止喬伊納攻擊女友，但有幾位喬伊納的朋友說他的女友在說謊；有自稱喬伊納的朋友在警方逮捕喬伊納的臉書 貼文下留言，指控喬伊納女友說謊，她才是喝醉及變得具攻擊性的人，她報警說有人攻擊她，但她才是該進監獄的人。