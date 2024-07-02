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世華亞城分會7/27研討會 談企業貸款、房地產

【亞特蘭大訊】
世華亞特蘭大分會將在7月27日(周六)下午1時至4時30分舉辦小型研討會；探討業務發展、領導力、小型企業貸款、房地產投資等知識。(世華提供)
世華亞特蘭大分會將在7月27日(周六)下午1時至4時30分舉辦小型研討會；探討業務發展、領導力、小型企業貸款、房地產投資等知識。(世華提供)

世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會將在7月27日(周六)下午1時至4時30分舉辦小型研討會；邀請到H Restaurant Group CEO Joseph Hsiao、曾任IHG Hotel and Resort Group VP的Arthur Holst討論企業發展及領導力；地產律師Lynn Chen、Eastwest Bank銀行專員Cathy Huang、房地產專家Pauline Ribau談論小型企業貸款、房地產新法規和投資機會以及房地產1031交易法。當天也有圓桌討論，幫助企業主解決其主要挑戰。歡迎前來學習業務發展、領導力、小型企業貸款、房地產投資等知識。活動免費入場並提供茶點。

地點：Pinckeyville Park community center, 4650 Peachtree Industrial Blvd, Berkeley Lake, GA 30096。

報名截止日期為7月20日。註冊網站：https://reurl.cc/Dj59oj。(記者林昱瑄)

房地產 貸款 投資

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