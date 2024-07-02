居家安全、有薪育嬰假…喬州多項新法即起上路

喬治亞州有多項新法已於7月1日生效，影響觸及民眾日常生活的各個層面，包括：

●電話消費者保護法：電信公司可能需對第三方承包商撥打的非法行銷電話負責。

●居家安全法：要求出租單位需適合居住，且房產須符合當地和州住房法規及健康和安全標準。

●HOA規範：屋主和公寓協會(HOA)須給屋主時間來解決合約違規問題。

●喬州 佔屋者改革法案：佔屋者可能面臨輕罪侵入指控、拖欠租金罰款以及在警方通知後三天內遭到驅逐。

●學校藥物過量預防：學校現在可提供鴉片阻抗劑(opioid antagonists)，以幫助預防藥物使用過量。

●學校配置除顫器(defibrillators)：新法要求學校在校舍外而非室內也需配備自動除顫器。

●有薪育嬰假：喬州雇員將享有雙倍育嬰假，最長可達240小時。

●保護喬州兒童社交媒體法：兒童將收到有關學校社交媒體使用和網路安全的指南。

●免費州身份證：由家庭和兒童服務部門監管的14至17歲青少年將可獲得免費州身份證。

●盜竊牲畜處罰：在喬州偷竊牲畜者將被處以1萬元罰款和2至15年的監禁。

●非法飆車：重犯者可能面臨重罪指控、吊銷駕照 、罰款以及3個月至10年監禁。

●緊急車輛要求：拖車和其他緊急車輛必須配備閃爍或旋轉的琥珀色燈號。

●死亡證明：高級執業註冊護理師和醫師助理將能夠簽署死亡證明。

●喬州刑事外國人追蹤和報告法：州執法部門須與聯邦移民官員合作，報告和拘留被指控犯罪的可疑非法移民 。

●現金保釋：額外30項指控將需要現金保釋，包括盜竊、非法侵入和偽造等18項輕罪。

●芬太尼死亡：新法將懲罰造成芬太尼相關死亡的毒販。

另外，該州的新預算將於7月1日生效，其中包括執法人員、兒童福利工作者和其他州雇員的加薪。稅率將從5.49%每年下降0.1%，所得稅相關免稅額將增加33%。企業所得稅由5.75%降至5.39%。