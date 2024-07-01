北卡包裹頻失竊 盒子有這種警告貼紙最易被盜

盒子上印有鋰電池警告貼紙的包裹，往往是竊賊最覬覦的偷竊目標。(凱瑞警局)

北卡 凱瑞(Cary)警察局指出，最近一項研究顯示，17%的美國人在過去三個月，曾遭遇過包裹被盜，而44%的民眾一生至少有一次包裹失竊經驗，很不幸的是，北卡是全美包裹失竊最多的前十州之一，北卡過去一年有超過五分之一的居民，經歷了包裹失竊。

凱瑞警局稱，一般當竊賊看到住家門口有包裹，尤其是盒子上印有鋰電池警告貼紙的包裹，往往就會迅速偷走，因為貼著上述標示的包裹，通常是價值較高的電子產品，如智慧型手機 、筆記型電腦或電動工具。

警方建議一旦網購這類高價值電子產品，應要求零售商使用普通的包裝盒子，或選擇需要收貨人簽名的遞送方式，確保包裹送到消費者手中。

ADT保全公司指出，自新冠疫情 以來，網購數量大增，「前門走廊海盜」(porch pirate)數量也跟著急劇上升。這些竊賊常常是「機會犯罪」，四處遊走碰運氣，希望能好運撿到手機、電玩、音響系統、電腦等可轉售的昂貴物品。有些人則可能是一時衝動，尋求偷竊帶來的刺激。

富比士雜誌(Forbes)建議民眾在家門前走廊安裝容易看到的安全攝影機，即使有人看到監視攝影機仍膽大妄為下手，屆時屋主也有影片證據可交給警方；此外，下訂單時，最好指定送貨員將物品放在一個看不見的特定位置，因為竊賊往往直接看門口有無包裹，放在隱密位置可減少不法之徒犯案機會。

專家也建議應密切追蹤包裹預計到達時間，減低被竊機會；並選擇收件者簽名的遞送方式；或請鄰居留意送貨情況；如果在外工作時間長，可將包裹送到工作場所；或者將貨送到快遞公司的取貨處；如果是送禮，最好提前告知收件人包裹詳細信息，或事先詢問他們有否任何包裹投送地點要求。

懷疑包裹被竊時，先和鄰居核實是否有收到錯送的包裹，然後與送貨公司確認，許多快遞公司會要求司機拍攝包裹存放地點的照片。如果對方確認已送達，但不見包裹蹤影，即可向售貨公司和遞送公司報告失竊情況。

在某些情況下，商家會願意提供退款或更換。否則可聯絡信用卡公司，了解是否有失竊保障。最後，如果拍攝到竊盜事件，應交給警方，以協助調查人員辨識嫌犯。