我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 與警扭打被擊斃

灣區目前最貴房產 降價1500萬仍未售出

北卡包裹頻失竊 盒子有這種警告貼紙最易被盜

記者王明心／北卡報導
盒子上印有鋰電池警告貼紙的包裹，往往是竊賊最覬覦的偷竊目標。(凱瑞警局)
盒子上印有鋰電池警告貼紙的包裹，往往是竊賊最覬覦的偷竊目標。(凱瑞警局)

北卡凱瑞(Cary)警察局指出，最近一項研究顯示，17%的美國人在過去三個月，曾遭遇過包裹被盜，而44%的民眾一生至少有一次包裹失竊經驗，很不幸的是，北卡是全美包裹失竊最多的前十州之一，北卡過去一年有超過五分之一的居民，經歷了包裹失竊。

凱瑞警局稱，一般當竊賊看到住家門口有包裹，尤其是盒子上印有鋰電池警告貼紙的包裹，往往就會迅速偷走，因為貼著上述標示的包裹，通常是價值較高的電子產品，如智慧型手機、筆記型電腦或電動工具。

警方建議一旦網購這類高價值電子產品，應要求零售商使用普通的包裝盒子，或選擇需要收貨人簽名的遞送方式，確保包裹送到消費者手中。

ADT保全公司指出，自新冠疫情以來，網購數量大增，「前門走廊海盜」(porch pirate)數量也跟著急劇上升。這些竊賊常常是「機會犯罪」，四處遊走碰運氣，希望能好運撿到手機、電玩、音響系統、電腦等可轉售的昂貴物品。有些人則可能是一時衝動，尋求偷竊帶來的刺激。

富比士雜誌(Forbes)建議民眾在家門前走廊安裝容易看到的安全攝影機，即使有人看到監視攝影機仍膽大妄為下手，屆時屋主也有影片證據可交給警方；此外，下訂單時，最好指定送貨員將物品放在一個看不見的特定位置，因為竊賊往往直接看門口有無包裹，放在隱密位置可減少不法之徒犯案機會。

專家也建議應密切追蹤包裹預計到達時間，減低被竊機會；並選擇收件者簽名的遞送方式；或請鄰居留意送貨情況；如果在外工作時間長，可將包裹送到工作場所；或者將貨送到快遞公司的取貨處；如果是送禮，最好提前告知收件人包裹詳細信息，或事先詢問他們有否任何包裹投送地點要求。

懷疑包裹被竊時，先和鄰居核實是否有收到錯送的包裹，然後與送貨公司確認，許多快遞公司會要求司機拍攝包裹存放地點的照片。如果對方確認已送達，但不見包裹蹤影，即可向售貨公司和遞送公司報告失竊情況。

在某些情況下，商家會願意提供退款或更換。否則可聯絡信用卡公司，了解是否有失竊保障。最後，如果拍攝到竊盜事件，應交給警方，以協助調查人員辨識嫌犯。

北卡 疫情 智慧型手機

上一則

芝台灣同鄉聯誼會座談 謝鎮源講解無人機

下一則

民主黨全代會臨近 伊州2酒店改建移民收容所

延伸閱讀

芝加哥屋主拿「平底鍋」趕跑竊賊 英勇畫面暴紅

芝加哥屋主拿「平底鍋」趕跑竊賊 英勇畫面暴紅
北卡台鄉會新手包粽子比賽 反應熱烈

北卡台鄉會新手包粽子比賽 反應熱烈
衝減肥藥產能 諾和諾德在北卡再砸41億設廠

衝減肥藥產能 諾和諾德在北卡再砸41億設廠
拜登押注北卡 砸數百萬宣傳費…但民主黨在這16年來沒贏過

拜登押注北卡 砸數百萬宣傳費…但民主黨在這16年來沒贏過

熱門新聞

24歲的學霸才女阮明哲騎單車不幸被撞身亡。(gofundme截圖)

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

2024-06-25 11:28
喬登位於海嵐市的豪宅出售多年乏人問津。(Zillow)

籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣

2024-06-26 11:13
44歲的格里格爾(右)涉嫌在2001年殺害前女友普雷爾(左)被捕。(馬州蒙郡警局)

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

2024-06-25 10:56
藥師法會時間表。(法寶寺提供)

法寶寺6.16和7.21舉行藥師法會

2024-06-15 01:59
沒有訂購任何商品，卻每天幾乎收到一到兩個包裹，讓芝城郊區一戶家庭倍感困擾。(pexels)

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

2024-06-21 09:55
拜登新政「就地假釋」可望在今年夏末開始執行。(USCIS臉書截圖)

就地假釋利多 華人偷渡客嫁娶美國公民 免回原籍國面談

2024-06-25 10:02

超人氣

更多 >
中國「天龍3號」火箭試射爆炸

中國「天龍3號」火箭試射爆炸
美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她
浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」

浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」
羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝
再給莊國棟一次選擇機會？ 彭冠英：他會選擇黃亦玫

再給莊國棟一次選擇機會？ 彭冠英：他會選擇黃亦玫