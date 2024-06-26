北卡台鄉會新手包粽子比賽 反應熱烈

「新手包粽子比賽」前三名得主(右起):鄭乃琳、Boone Thompson、馮思勻。鄧祖駿的四角粽得最佳創意獎，一般粽子比較。(記者王明心╱攝影)

北卡 台灣同鄉會日前在凱瑞哈羅瑞特公園(Harold Ritter Park)慶祝肉粽節，除了用家鄉味吸引鄉親、第二代、留學生 外，更以創意新招推廣傳統手藝，推出「新手包粽子比賽」，吸引許多人到場參賽。

前會長謝金朱說，有人一早7時許就開一個多小時的車到場幫忙；有的人扛來幾箱水和幾桶瓦斯；有的人洗了800多張粽葉；有的人準備粽料；有的人泡米、炒米，還有三位加起來250歲的鄉親守在爐邊煮粽，大夥合作包了300粒粽子。

同鄉會為肉粽節準備南部粽、肉圓、滷蛋、剉冰等台灣小吃。(記者王明心╱攝影)

黃英男醫師做了12打茶葉蛋，給大家加菜。林欣慕準備八寶剉冰，為大家消暑。同鄉會還為每人訂購肉圓，確保鄉親們享用到家鄉小吃。

在美國長大的張智勇(Yung Chang)說，美國同學有復活節 、感恩節等節日，很高興同鄉會有肉粽節，讓他在身份認同上找到依歸。

「新手包粽子比賽」由理事黃至輝主持，吸引留學生、小學生和非華裔人士都報名參加，大家在凃惠玲和劉素瓔的指導下學習包粽。北卡州大學生馮思勻說，她高中畢業來美後，首次見過這麼多台灣人，不但吃到南部粽，還可以自己包，真是不虛此行。

北卡州大核子工程博士生鄧祖駿一早就到，現學現賣。杜克大學統計博士生劉妍君說，以前覺得包粽子是一件很麻煩的事，這次參賽後興趣大增。

台音合唱團的優美歌聲，和林村雄牧師的獨唱「燒肉粽」，令觀眾凝神傾聽。(記者王明心╱攝影)

台音合唱團當天獻唱了「秋蟬」、「快樂的聚會」、「天頂的星」等歌曲，林村雄牧師還獨唱「燒肉粽」，動人歌聲引人陶醉。

僑務促進委員陳翰儀在活動中介紹福爾摩沙海外青年文化志工(FASCA)，希望大家鼓勵家中青少年參加，她還預告8月將有兩位台灣主廚到北卡舉辦台灣美食教學講座。