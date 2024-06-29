北卡佛光山慶祝佛誕系列活動兒童創意走秀 歡喜園遊會 浴佛法會 信徒與民眾共襄盛舉

「尋找悉達多」遊戲讓民眾循著地圖尋寶，回答問題後便可獲獎。問題依難易程度，有成人和兒童兩種版本。(記者王明心/攝影)

北卡 佛光山日前舉辦佛陀聖誕一系列活動，以「我是悉達多」兒童創意裝扮走秀、歡喜園遊會、浴佛法會等形式，和信徒及社區居民一同慶祝佛誕節。

該道場為了鼓勵兒童以佛陀的智慧和慈悲為榜樣，今年首度舉辦「我是悉達多」兒童創意裝扮走秀。釋迦 牟尼佛未成佛之前是悉達多太子，希望藉由創意裝扮小太子活動，兒童能多多探索他的故事，同時有個歡樂時光。

無論大人小孩都可參加「尋找悉達多」尋寶遊戲，從大殿浴佛開始，觀展、玩遊戲、做手工藝，最後回答尋寶圖背面的問題後，便可獲獎。監寺妙舟法師表示，佛陀跟大家一樣由母胎出生、在世間成長，最後藉由修行成佛，希望這個尋寶旅程能讓大家找到自己內心的「悉達多」。

當天的展覽包括「佛陀的一生」、佛教法物展、星雲大師紀念特展。戶外有供應爆米花，放映佛陀生平故事的劇院、以「五戒、三好」為得分目標的丟丟樂遊戲，以及青少年的佛語提袋義賣。

素食義賣推出主食、小點、甜點、飲料等4類共10多樣選擇，吸引了許多華洋民眾。本身是基督徒的Harry Gibson應鄰居馮國煌之邀，帶著妻女參加，覺得是個很溫馨的家庭活動，有助於不同族裔、信仰的交流。日美混血Michi Vojta跟著教她烹煮中式素食的陳銓珠而到，覺得素食非常美味，想更加探索素食料理。

曾參加過佛光山的春節活動，這次再度參加的Carolyn Morton說這兩次活動打破她對佛門的想像。在她以往的刻板印象中，佛教寺廟是非常安靜、肅穆、只聞僧侶念經敲鐘的地方，但北卡佛光山的現代化建築，以及社區活動所表現的活力和民眾參與度，令她耳目一新，大為改觀。

在印度 出生長大的華裔第三代Han Li當天帶著兩個兒子，自Wilmington開車來到。他說，在印度時就讀天主教學校，一度要受洗。移民來美，造訪北卡佛光山後，竟有回家的感覺，從此常單程開兩個多小時的車，帶著兩個兒子到道場擔任義工。小兒子Jed Li很慶幸法會有英語翻譯，讓他能無礙參與。