我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用完漱口水之後還要用清水？牙醫指3大常見迷思

鋼琴王子李雲迪同框任正非 嫖娼風波後首在中國亮相

北卡佛光山慶祝佛誕系列活動兒童創意走秀 歡喜園遊會 浴佛法會 信徒與民眾共襄盛舉

北卡工商組報導
「尋找悉達多」遊戲讓民眾循著地圖尋寶，回答問題後便可獲獎。問題依難易程度，有成人和兒童兩種版本。(記者王明心/攝影)
「尋找悉達多」遊戲讓民眾循著地圖尋寶，回答問題後便可獲獎。問題依難易程度，有成人和兒童兩種版本。(記者王明心/攝影)

北卡佛光山日前舉辦佛陀聖誕一系列活動，以「我是悉達多」兒童創意裝扮走秀、歡喜園遊會、浴佛法會等形式，和信徒及社區居民一同慶祝佛誕節。

該道場為了鼓勵兒童以佛陀的智慧和慈悲為榜樣，今年首度舉辦「我是悉達多」兒童創意裝扮走秀。釋迦牟尼佛未成佛之前是悉達多太子，希望藉由創意裝扮小太子活動，兒童能多多探索他的故事，同時有個歡樂時光。

無論大人小孩都可參加「尋找悉達多」尋寶遊戲，從大殿浴佛開始，觀展、玩遊戲、做手工藝，最後回答尋寶圖背面的問題後，便可獲獎。監寺妙舟法師表示，佛陀跟大家一樣由母胎出生、在世間成長，最後藉由修行成佛，希望這個尋寶旅程能讓大家找到自己內心的「悉達多」。

當天的展覽包括「佛陀的一生」、佛教法物展、星雲大師紀念特展。戶外有供應爆米花，放映佛陀生平故事的劇院、以「五戒、三好」為得分目標的丟丟樂遊戲，以及青少年的佛語提袋義賣。

素食義賣推出主食、小點、甜點、飲料等4類共10多樣選擇，吸引了許多華洋民眾。本身是基督徒的Harry Gibson應鄰居馮國煌之邀，帶著妻女參加，覺得是個很溫馨的家庭活動，有助於不同族裔、信仰的交流。日美混血Michi Vojta跟著教她烹煮中式素食的陳銓珠而到，覺得素食非常美味，想更加探索素食料理。

曾參加過佛光山的春節活動，這次再度參加的Carolyn Morton說這兩次活動打破她對佛門的想像。在她以往的刻板印象中，佛教寺廟是非常安靜、肅穆、只聞僧侶念經敲鐘的地方，但北卡佛光山的現代化建築，以及社區活動所表現的活力和民眾參與度，令她耳目一新，大為改觀。

印度出生長大的華裔第三代Han Li當天帶著兩個兒子，自Wilmington開車來到。他說，在印度時就讀天主教學校，一度要受洗。移民來美，造訪北卡佛光山後，竟有回家的感覺，從此常單程開兩個多小時的車，帶著兩個兒子到道場擔任義工。小兒子Jed Li很慶幸法會有英語翻譯，讓他能無礙參與。

隔天道場舉行獻供和浴佛法會。妙舟法師表示，除了歡喜慶祝佛陀生日，藉由浴佛儀式來洗滌內心的貪瞋癡，清淨身口意三業，以期有明心見性的一天。

素食義賣推出主食、小點、甜點、飲料等共10多樣選擇。(記者王明心/攝影)
素食義賣推出主食、小點、甜點、飲料等共10多樣選擇。(記者王明心/攝影)
園遊會中看展、做手工藝、觀劇、自製提袋、玩遊戲。(記者王明心/攝影)
園遊會中看展、做手工藝、觀劇、自製提袋、玩遊戲。(記者王明心/攝影)
北卡佛光山舉行佛誕節園遊會吸引許多華洋民眾參加。(記者王明心/攝影)
北卡佛光山舉行佛誕節園遊會吸引許多華洋民眾參加。(記者王明心/攝影)

北卡 印度 釋迦

上一則

台灣觀光彩繪車廂芝城上路 配套長榮機票優惠

下一則

新澤西台商會新會長 蔡慶輝接棒

延伸閱讀

衝減肥藥產能 諾和諾德在北卡再砸41億設廠

衝減肥藥產能 諾和諾德在北卡再砸41億設廠
拜登押注北卡 砸數百萬宣傳費…但民主黨在這16年來沒贏過

拜登押注北卡 砸數百萬宣傳費…但民主黨在這16年來沒贏過
華僑圖書館海外漂流站 於北卡夏洛特亞洲圖書館揭幕

華僑圖書館海外漂流站 於北卡夏洛特亞洲圖書館揭幕
北卡佛光山佛誕節舉辦園遊會、浴佛法會

北卡佛光山佛誕節舉辦園遊會、浴佛法會

熱門新聞

沒有訂購任何商品，卻每天幾乎收到一到兩個包裹，讓芝城郊區一戶家庭倍感困擾。(pexels)

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

2024-06-21 09:55
24歲的學霸才女阮明哲騎單車不幸被撞身亡。(gofundme截圖)

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

2024-06-25 11:28
喬登位於海嵐市的豪宅出售多年乏人問津。(Zillow)

籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣

2024-06-26 11:13
44歲的格里格爾(右)涉嫌在2001年殺害前女友普雷爾(左)被捕。(馬州蒙郡警局)

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

2024-06-25 10:56
一名華府女子花3.99從二手店購入的瓶子，後來發現竟是千年瑪雅文明文物，目前已經通過大使館寄回墨西哥。(截取自WUSA9 YouTube頻道)

她花3.99元購入二手花瓶 竟是千年瑪雅文明無價寶

2024-06-19 16:11
拜登新政「就地假釋」可望在今年夏末開始執行。(USCIS臉書截圖)

就地假釋利多 華人偷渡客嫁娶美國公民 免回原籍國面談

2024-06-25 10:02

超人氣

更多 >
支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼
好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情
唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」
臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人
77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作