反對收集網路賣家資料 NetChoice狀告喬州

臉書上的市集往往只收現金或線下收款。(臉書截圖)

網路貿易組織NetChoice日前將喬治亞州 告上法庭，以便阻止允許收集大量賣家資料的法令施行。該組織稱，這些賣家雖在網路上做廣告，但只收現金或其他線下方式收款，因此不應納入新法執行範圍。

支持該法者表示，這項法律主要希望打擊從商店偷竊商品後放在網路販售的有組織竊賊團夥。

NetChoice代表包括了臉書(Facebook)母公司Meta和Craigslist等公司向位於亞特蘭大 的聯邦法院提起訴訟。該組織表示，這項州法侵犯了賣家、買家和線上服務的第一修正案權利，其定義含糊不清且違憲。

該訴訟要求美國地區法官Steven D. Grimberg暫時阻止該法生效，並進一步予以廢除。

共和黨喬州 檢察長卡爾(Chris Carr)的發言人默里(Kara Murray)拒絕發表評論。卡爾將負責執行該法，違規者每次將面臨最高5000元的民事罰金。

喬州是在2022年通過了一條州法，要求在亞馬遜和eBay等平台上收取電子款項的大流量賣家，需向平台提供銀行帳戶和聯絡資訊。這些規則適用於在一年內完成至少200筆獨立交易且價值至少5000元的賣家。

該州府希望藉此追蹤到竊賊，降低轉售贓物的可能性。

但部分零售商表示，此法應擴大範圍將在網上宣傳商品但以其他方式收取費用者包括在內，例如Facebook Marketplace、Craigslist、Nextdoor和OfferUp等服務。

支持者表示，該法彌補了先前法律的漏洞。但NetChoice表示，喬州正試圖迫使網路服務商收集有關網站權限以外的線下活動資訊。訴訟中稱該法「幾乎不可能要求所有形式的線上服務，調查並保留完全在平台外發生的銷售資訊。」

該組織表示，「喬州法的定義比聯邦法廣泛得多」，因為它不僅涵蓋「線上市場處理的」交易，還涵蓋無數僅「利用」分類平台或其他線上服務的交易，即使銷售完全發生在平台外或以現金支付。」