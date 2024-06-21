亞城僑務會議先期座談 30代表凝聚共識

與會者合影。(僑教中心提供)

中華民國 僑務委員會議將於9月10日至12日在台北舉行，今年中心議題是「海外合作防統戰，團結僑界護臺灣」， 亞特蘭大 僑社舉辦「亞特蘭大地區僑務委員會議海外先期座談」，針對「防統戰．護臺灣，集思廣益，共策僑務未來發展」提前凝聚僑社共識。

當天活動由僑教中心主任歐宏偉以及僑務委員范琪君、張崧軒、陸復泰、陳可徵共同主持，邀請了僑務榮譽職人員及僑團負責人及代表、中文學校校長及教師等共約30人出席，討論政策議題組別涵蓋「僑民聯繫、僑教政策、僑商服務」。

歐宏偉代表僑務委員會頒發陳可徵任命令，以及呂志全等僑務榮譽職人員聘書。

歐宏偉重申僑委會委員長徐佳青的呼籲，加強辨識假訊息的能力至關重要，面臨快速外在環境挑戰，充斥大量虛假訊息誤導，威脅著社會穩定與民主價值觀，自由民主體制及自由開放環境，為海內外所共同珍惜。

他說，適時提供正確完整的國情資訊，是應對錯假訊息最根本之途徑，僑委會運用官網、僑務電子報、臉書 粉專、LINE、X、Instagram及YouTube等1+6多元訊息平臺及Taiwan Plus，傳遞優質且正面的形象到海外，以爭取僑界對臺灣認同與支持。張崧軒也分享自己被假消息傷害，不堪其擾的經歷。

針對僑民教育，歐宏偉說台灣華語文學習中心強調台灣開放、自由與民主價值，然對案慣常運用自由民主社會環境，利用孔子學院對全球進行統戰，迄至引起全球反感與防制。

以美國地區為例，孔子學院自2019年起受到美國政府禁止，然該學院藉改名重生方式，其滲透教育與社會角落，臺灣須預防並因應其影響僑教體系的本質。而延攬人才廣招僑生來台就讀，陳可徵談到可先短期交換學生，循序漸進，匯聚優質國際人才。