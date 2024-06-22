Wynn Club永利會所台球廳全新開業以球會友 揮灑激情 掃碼加會員可享專屬優惠

在Wynn Club打台球，還可購買各類飲品。

由吳磊和美女趙今麥主演的「暴雪時分」，養眼又甜蜜的劇情讓不少人心動，劇中他們專注台球的志願和神情，更令人不禁想要體驗打台球暴發的快感。現在位於喬治亞州 Doraville市，一個消暑又能呼朋引伴、縱情競技台球的好去處開張了！

這家在美豐銀行總行旁的全新娛樂與競技場所——永利會所Wynn Club台球廳酒吧，以正宗比賽球台吸引著「高桿」好手在此打球。東主歡迎期待大眾掃碼加入Wynn Club會員，享受更多專屬優惠和活動折扣，一同分享這份熱情與快樂。

Wynn Club位於Doraville市InTown Plaza內的二樓，介於亞洲廣場(Asian Square)和美豐銀行之間，離中國城不到5分鐘。會所有職業中式台球比賽指定標準用台球桌，為所有愛好者提供一個專業而舒適的比賽和練習環境。台球廳採用職業球員積分制，確保每一場比賽的公正性和競爭性，適合從新手到專業級別的所有球員。

東主表示，由於他一直以來非常喜愛台球，球技也不差，現在全球一流好手都前往中國打台球賽，他希望能在亞特蘭大 建立一個有職業球員積分制的比賽場所，培養大眾的愛好和球技，未來希望能培育出來自喬州 、站在國際競技舞台的台球高手。

東主投下重金開設Wynn Club，以促進社交互動和運動激情為宗旨，致力於成為一個充滿活力的社群平台。會員可以在這裡以球會友，享受比賽的樂趣並建立深厚的友誼。台球廳內還設有酒吧，提供多種飲品和小食，遊戲機、卡拉OK等，讓顧客在比賽和練習之餘享受放鬆的時光。

值得一提的是，Wynn Club目前正在申請成為美國台球協會(American Poolplayers Association, APA)和United States Billiard Association , USBA比賽聯盟的一員。這一舉措將為會員帶來更多參與高水平比賽的機會，進一步提升球技和競技水平。

台球是一項結合技術、策略和心理素質的運動，擁有廣泛的愛好者。主要的玩法包括八號球(8-Ball)、九號球(9-Ball)和斯諾克(Snooker)。Wynn Club為這些玩法提供一流的設施和環境，讓每一位來賓都能盡情享受運動的樂趣。