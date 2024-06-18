顧客抱怨餐點弄錯 麥當勞女員工抓狂丟飲料還開槍掃射

佛州萊克蘭麥當勞女員工嘉納和顧客發生爭執，一開始雙方互丟飲料，憤怒的嘉納之後持槍向顧客開槍。(翻攝萊克蘭警方臉書)

佛羅里達州萊克蘭（Lakeland）一間麥當勞 22歲的女員工嘉納（Chassidy Gardner）因不滿得來速顧客向她抱怨餐點點錯，雙方因此發生爭執，憤怒的嘉納竟拿出槍朝顧客車子射擊，最後遭到警方逮捕。

紐約郵報（New York Post）報導，兩位得來速顧客向嘉納抱怨餐點弄錯了，他們要開車離開時嘉納拿飲料丟他們，兩名顧客因為潑濺到而生氣，跳下車打開得來速店員點餐的窗戶，先後向嘉納回擲飲料後走回車上。

監視器畫面facebook .com/100072215598119/videos/pcb.489303503486832/989848862495127" target="_blank">顯示，顧客丟完飲料後回車上準備開走，嘉納此時從裡面走出來，手上拿槍，她向顧客揚長而去的車子連開好幾槍；萊克蘭警方在凌晨一點獲報趕到現場。

警方表示，至少其中一發子彈打中車子，沒有打中人，沒有人在這起意外中受傷或死亡。

佛州萊克蘭麥當勞女員工嘉納和顧客發生爭執，一開始雙方互丟飲料，憤怒的嘉納之後持槍向顧客開槍。(翻攝萊克蘭警方臉書)

佛州 奧蘭多警察局的退休員警洛隆（Orlando Rolon）說，不管什麼情況，嘉納都不應該對顧客開槍，除非當時有人的生命受到極大威脅，他很驚訝像麥當勞那樣的地方，員工居然持有那種武器。

嘉納因使用致命武器進行嚴重襲擊而遭警方逮捕。

報導指出，麥當勞網站上的員工手冊並沒有提到餐廳內的武器，麥當勞先前的報告指出，他們遵守餐廳所在的州或區域的法律。