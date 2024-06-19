亞城華人國際獅子會會長 段穎哲接棒

晚會依照國際獅子會的傳統進行燃燭儀式來展開，象徵「燃燒自己、照亮別人」 。(記者杜宜臻／攝影)

亞特蘭大華人 國際獅子會和幼獅會日前在杜魯斯(Duluth)金冠大酒店舉行第34屆年會、會長暨理幹事就職儀式和慈善募款晚會。

當天晚會依照國際獅子會傳統進行燃燭儀式，象徵致力服務，燃燒自己，為公眾照亮光明。會中並邀請到昇華歌唱社及廣東同鄉會等團體演出歌舞，300多人出席了活動。

會長羅毓君表示，今年主題是「讓世界變得更好」，她在任內積極組織多項義工活動、舉辦免費教育講座以及健康檢查，讓亞城華獅會走進社區。

已擔任會長六年的她卸任後，將由段穎哲接任會長。段穎哲表示，將傳承亞城華獅會服務社區的傳統，帶領華獅會更好的服務社區。

當天參與的嘉賓包括仙伯里市(Chamblee)市長默克 (Brian K. Mock)，國際獅子會18區區長Chris Sullvian、亞特蘭大華僑文教中心主任歐宏偉。

默克肯定亞城華獅會在社區服務的成就，他提及該會不僅藉由慈善工作讓社區變得更好，更建立起領袖角色的模範。他還積極鼓勵大家捐款。歐宏偉則是特別表彰亞城華獅會在華人社區的正面影響力。

晚會當天表彰三位在獅子會服務多年的榮譽會員，包括服務25年的鮑哲鵬、服務30年的黃美美、服務30年的李亞新，以及頒發獎學金給在North Gwinnett高中10年級就讀的Sophia Wang和Irene Oh。Sophia Wang另獲得國際幼獅會榮譽獎。

Sophia Wang加入幼獅會已有兩年，她表示當初加入原因是希望可以透過幼獅會全球網路幫助有需要的人。她目前正在學校爭取成立North Gwinnett高中幼獅會分會，未來希望能將高中社團組織經驗帶入大學。

國際獅子會是由瓊斯(Melvin Jones)於1917年在芝加哥市創辦，目前有4萬9000個分會，在全世界208個國家擁有140萬會員。