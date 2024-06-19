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兒熱死車內曾被控謀殺 喬州男獲釋出獄

特派員黃惠玲／綜合報導
庫珀的辯護律師齊爾哥爾(Maddox Kilgore)拿著庫珀的照片。(美聯社)
庫珀的辯護律師齊爾哥爾(Maddox Kilgore)拿著庫珀的照片。(美聯社)

根據喬州懲教廳(Department of Corrections)網站最新信息顯示，2014年6月18日把僅22個月大的兒子留在高溫車內致死，一度被判終身監禁、不得假釋的喬治亞州男子哈里斯(Justin Ross Harris)，在甫過的父親節(16日)當天，已經從馬肯州監獄(Macon State Prison)獲釋，距離他將兒子獨留車中長達7小時死亡案件約已10年。

來自科布郡(Cobb County)的哈里斯，2012年從阿拉巴馬州搬到亞特蘭大地區工作；他告訴警方，2014年6月18日早上他忘記把兒子送到日托中心，直接開車去Home Depot上班；兒子被他留在停放於亞特蘭大郊區辦公室外的現代SUV汽車座椅上，七小後死亡。

哈里斯原先被判犯下八項罪名，其中包括惡意謀殺他22個月大的兒子庫珀(Cooper)，初審法官判處哈里斯終身不得假釋，他也因其他罪行獲判32年以上徒刑。

案件在原訟庭審理期間，檢方提交額外證據，表示哈里斯雖在家中扮演丈夫和慈父角色，但暗中卻與多名女性互發色情信息，當中還包括兩名未成年少女，也曾在公共場合有過婚外性行為。紀錄顯示，哈里斯將兒子忘在車中那天，先後曾與6名女子有信息往來。

該案後來上訴到喬州最高法院，儘管喬治亞州最高法院所有法官都同意有足夠證據支持將哈里斯定罪，但首席大法官納米亞斯(David Nahmias)撰寫的134頁的報告稱，大部分與哈里斯性活動有關的證據不該被使用，而且可能對陪審團產生不當影響。

納米亞斯寫道，沒人質疑哈里斯將兒子留在車內、小孩因車內酷熱致死，爭議在於哈里斯是否「故意且惡意讓孩子痛苦而死」。

2022年喬州最高法院以6比3的票數裁定，哈里斯雖將不足2歲的兒子獨留車內導致孩子死亡，但不應被判謀殺罪名成立並囚禁終身。哈里斯的謀殺罪指控因此被撤銷，但法庭保留了另外三項指控，包括企圖對兒童進行性剝削，向未成年人傳播有害資料等，最終刑期為12年。

庫珀的死跟他的父親哈里斯的審判，因檢察官將其以「謀殺」罪起訴，當時成為全國關注焦點，這是因為一般類似案件，很少會有失去子女的悲傷父母被指控謀殺，通常他們都堅稱，將孩子「忘」在熱車內是意外發生的悲劇。

哈里斯在剛過去的父親節當天獲釋出獄。(美聯社)
哈里斯在剛過去的父親節當天獲釋出獄。(美聯社)

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