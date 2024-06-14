應屆大學畢業生最佳職涯都市 亞城全美第2

一份調查應屆大學畢業生職業發展最佳地點的研究指出，舊金山、亞特蘭大在全美大城市中名列前茅。(pexels)

亞特蘭大 在一項針對應屆大學畢業生最具吸引力的職涯發展地研究中，在全美大城市中名列第二。該市擁有高密度的共享辦公空間和休閒場所，加上其中位收入的大幅增長，成為年輕專業人士的絕佳選擇。亞特蘭大較高的年輕人健保 覆蓋率，也提高了人才吸引力。

這份根據CoworkingCafe對2024年大學畢業生的最新研究，評估了8個指標，包括各城市的就業機會、財務健康和生活方式品質。該研究並根據三個人口級別對城市進行排名：小型、大型和中型。

亞特蘭大每10萬居民中擁有23個共享辦公空間，與2023年的分析相比，該市在此一指標位居首，亞城今年此一共享辦公空間指標成長了6個。另外，亞城每10萬人口擁有725個休閒場所(比去年增加9個)，位居排名第二，僅次於邁阿密的960個休閒場所。

亞特蘭大69.4%的19至34歲人口擁有健保，此比率在全美大城市中排名第六。不過，這項指標較亞特蘭大去年的71.5%略有下降。

亞城25歲以上持有學士學位者收入中位數為7萬9914元，排名第七。與2023年的分析相比，其收入增加了1萬2510元。

該市18至34歲擁有學士學位的人口比例排名第七，為52.9%—比去年降了1.1%。

喬州的另一個城市沙凡納(Savannah)在小城市中排名第44位，收入中位數為5萬4530元，19至34歲人口的醫療保險覆蓋率為48.6%。

在大城市中，舊金山在應屆畢業生開始職涯方面排名第一。中西部明尼蘇達州的明尼拿波利斯名列第三，其他第四名到第十名，依序為科羅拉多州的丹佛、華盛頓州的西雅圖、德州的奧斯汀、華府、麻州 波士頓、密蘇里州的堪薩斯市、北卡羅來納州的夏洛特(Charlotte)。

中等城市中排名首位者為維吉尼亞州阿靈頓(Arlington)，而麻州劍橋(Cambridge)在小城市中排名第一。

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