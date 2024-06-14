應屆大學畢業生最佳職涯都市 亞城全美第2
亞特蘭大在一項針對應屆大學畢業生最具吸引力的職涯發展地研究中，在全美大城市中名列第二。該市擁有高密度的共享辦公空間和休閒場所，加上其中位收入的大幅增長，成為年輕專業人士的絕佳選擇。亞特蘭大較高的年輕人健保覆蓋率，也提高了人才吸引力。
這份根據CoworkingCafe對2024年大學畢業生的最新研究，評估了8個指標，包括各城市的就業機會、財務健康和生活方式品質。該研究並根據三個人口級別對城市進行排名：小型、大型和中型。
亞特蘭大每10萬居民中擁有23個共享辦公空間，與2023年的分析相比，該市在此一指標位居首，亞城今年此一共享辦公空間指標成長了6個。另外，亞城每10萬人口擁有725個休閒場所(比去年增加9個)，位居排名第二，僅次於邁阿密的960個休閒場所。
亞特蘭大69.4%的19至34歲人口擁有健保，此比率在全美大城市中排名第六。不過，這項指標較亞特蘭大去年的71.5%略有下降。
亞城25歲以上持有學士學位者收入中位數為7萬9914元，排名第七。與2023年的分析相比，其收入增加了1萬2510元。
該市18至34歲擁有學士學位的人口比例排名第七，為52.9%—比去年降了1.1%。
喬州的另一個城市沙凡納(Savannah)在小城市中排名第44位，收入中位數為5萬4530元，19至34歲人口的醫療保險覆蓋率為48.6%。
在大城市中，舊金山在應屆畢業生開始職涯方面排名第一。中西部明尼蘇達州的明尼拿波利斯名列第三，其他第四名到第十名，依序為科羅拉多州的丹佛、華盛頓州的西雅圖、德州的奧斯汀、華府、麻州波士頓、密蘇里州的堪薩斯市、北卡羅來納州的夏洛特(Charlotte)。
中等城市中排名首位者為維吉尼亞州阿靈頓(Arlington)，而麻州劍橋(Cambridge)在小城市中排名第一。
完整排名可查看：https://reurl.cc/dnA4yM
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