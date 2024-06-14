華僑圖書館海外漂流站 於北卡夏洛特亞洲圖書館揭幕

中國南通華僑圖書館海外漂流站在夏洛特亞洲圖書館(上)舉行揭牌儀式，徐暉(下圖左起)、張健雄、全博士、吴憲、李勐出席。(李勐提供)

北卡夏洛特(Charlotte)亞洲圖書館 日前舉行中國南通華僑圖書館海外夏洛特漂流站揭牌儀式。該圖書館以免費提供中文圖書方式，已在全球56個國家簽約了120個漂流站，夏洛特為第80個開放的站點。

揭牌儀式由吳憲主持，張健雄雙語翻譯。亞洲圖書館創始人兼館長韓裔Ki-Hyun Chun說，他在1985年建立亞洲圖書館，當時有6萬8千本書，如今已有14萬2千冊藏書，包括中、韓、越南、日、菲律賓文等5種語文，是美國目前最大的公益亞裔書籍圖書館，每周大約有1200人次使用。身為美國亞裔，他為中國經濟的高速發展驕傲，也為能參與漂流站建立感到榮幸。

江蘇省僑聯原副主席、南通華僑圖書館發起人鎮翔透過視頻方式，代表華僑圖書館以及所有志願者祝賀該站對外開放。他說，華僑圖書館是完全由海內外僑胞捐資建設的民辦公益圖書館，所有工作人員都是志願者，宗旨是保護華僑歷史、傳播中華文化，方便世界各地僑胞和熱愛中華文化的國際友人閱讀中文圖書。

他感謝Ki-Hyun Chun、顧菊林、吳憲、張健雄為夏洛特漂流站成立的貢獻。

中美科技創新合作中心主任顧菊林透過視頻表示，希望今後能把華人 華僑歷史、華人在美創業故事，以及收集一些早期流入美國的中文書籍和華僑圖書館對接交流。夏洛特華美協會會長徐暉說，書和文化是海外華人心裡最渴望的東西，該漂流站提供了極大的方便。

夏洛特漢語中心主任吳憲簡要介紹東航 書院和漢語中心，當天他也自漢語中心帶了一部分書籍給漂流站。上海大學教授、華僑圖書館志願者劉玉照回憶2022年4月參加第一個海外漂流站開館儀式，一路見證了發展。他指出海外有越來越多的人希望接觸中文圖書，瞭解中華文化，該站能有力促進國際交流。

東航書院董事會創會主席、夏洛特漢語中心理事會主席張建雄感謝所有為這個項目做出貢獻者。