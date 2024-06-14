華僑圖書館海外漂流站 於北卡夏洛特亞洲圖書館揭幕
北卡夏洛特(Charlotte)亞洲圖書館日前舉行中國南通華僑圖書館海外夏洛特漂流站揭牌儀式。該圖書館以免費提供中文圖書方式，已在全球56個國家簽約了120個漂流站，夏洛特為第80個開放的站點。
揭牌儀式由吳憲主持，張健雄雙語翻譯。亞洲圖書館創始人兼館長韓裔Ki-Hyun Chun說，他在1985年建立亞洲圖書館，當時有6萬8千本書，如今已有14萬2千冊藏書，包括中、韓、越南、日、菲律賓文等5種語文，是美國目前最大的公益亞裔書籍圖書館，每周大約有1200人次使用。身為美國亞裔，他為中國經濟的高速發展驕傲，也為能參與漂流站建立感到榮幸。
江蘇省僑聯原副主席、南通華僑圖書館發起人鎮翔透過視頻方式，代表華僑圖書館以及所有志願者祝賀該站對外開放。他說，華僑圖書館是完全由海內外僑胞捐資建設的民辦公益圖書館，所有工作人員都是志願者，宗旨是保護華僑歷史、傳播中華文化，方便世界各地僑胞和熱愛中華文化的國際友人閱讀中文圖書。
他感謝Ki-Hyun Chun、顧菊林、吳憲、張健雄為夏洛特漂流站成立的貢獻。
中美科技創新合作中心主任顧菊林透過視頻表示，希望今後能把華人華僑歷史、華人在美創業故事，以及收集一些早期流入美國的中文書籍和華僑圖書館對接交流。夏洛特華美協會會長徐暉說，書和文化是海外華人心裡最渴望的東西，該漂流站提供了極大的方便。
夏洛特漢語中心主任吳憲簡要介紹東航書院和漢語中心，當天他也自漢語中心帶了一部分書籍給漂流站。上海大學教授、華僑圖書館志願者劉玉照回憶2022年4月參加第一個海外漂流站開館儀式，一路見證了發展。他指出海外有越來越多的人希望接觸中文圖書，瞭解中華文化，該站能有力促進國際交流。
東航書院董事會創會主席、夏洛特漢語中心理事會主席張建雄感謝所有為這個項目做出貢獻者。
美中經濟文化協會會長李勐表示，在平均1.3萬人就擁有一個圖書館的美國，擁有中文書籍的圖書館不多，華僑圖書館海外圖書漂流站剛好填補了空缺。
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