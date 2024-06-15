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亞城地標中餐 豐美回來了！老店新張兼具傳承與創新 地道韓式京菜帶入截然不同饗宴

亞特蘭大工商組
新張的豐美餐館，位於Suwanee，往來交通便利。
新張的豐美餐館，位於Suwanee，往來交通便利。

在喬治亞州亞特蘭大華人社區中具有指標地位的豐美(Fung Mei)中餐館，經過兩年的休整後，誠如第二代東主允諾的：「我們會回來的！」重新開張的豐美位於華裔新移民聚居的Suwanee中心地帶，寬敞豪華的裝修為韓式京菜品質保證的老店傳承，帶來截然不同的創新感。

據了解，韓式中餐最早出現在19世紀的仁川，當時也是韓國大部分華僑的居住地。而且因地緣之故，韓國大部分華僑來自山東省，所以韓國中國菜主要源於魯菜菜系。20世紀中葉後，韓國中餐成為高檔菜的代表。豐美餐廳創始人、已故的韓中正老板，當年就在仁川經營同樣名字的豐美中餐館。

1989年韓正中老板將仁川的豐美交給弟弟管理，與妻子海蘭帶著兒女移民美國，豐美中餐也隨之落腳亞特蘭大郊區Doraville市的百福大道(Buford Highway)上。當年豐美的英文名字，還是山東話的發音「Pung Mie」。

韓家人憑藉著好手藝和山東人的熱情質樸，很快地在全家人努力經營下，豐美成了美國異鄉遊子們打牙祭的好地方，他們的北方美食，從各式的炸醬麵、炒碼麵、糖醋肉、兩張皮(又稱中國冷麵)，到煎餃、饅頭，再再讓人經由味蕾緩解了鄉愁。而韓氏夫婦熱情待客，更讓豐美成為華人們各種大小聚會、僑宴的首選餐館。

這家華人心中的地標，還屢屢獲得Doraville市頒發褒揚狀，Doraville市長Joseph Geierman曾在2022年3月光臨當時將暫時歇業的豐美，他於臉書上寫道：「1989年，韓正中先生在Doraville創立了豐美中餐廳。雖然他們於 2010 年搬到Duluth地區，但餐廳一直與Doraville市保持聯繫，始終非常支持我們的警察們。 」

據了解，兩年前、即2022年3月由於豐美餐館所在地地主收回改建，時掌餐館的韓家第二代東主韓賢群說：「這段不可思議的旅程終於結束了。我們感謝豐美的家人和員工，感謝過去與我們分享記憶的所有人。我們會回來的！我會在未來的某個地方再次重新開放豐美！」

豐美挾帶著再創北方菜館地標的豐姿回來了，6400平方呎的新餐館，位於I-85號州際公路111出口附近，Old Peachtree Road和Lawrenceville Suwanee Road交接處，與Super H Mart在同一個購物中心內，一北、一南獨自盤踞購物中心的兩端。交通往來便利，停車更是毫無問題。內裝優雅豪華，還有兩個可分別容納60人和30人的宴會廳。

豐美歡迎舊雨新知前往，體驗老店新張兼具傳承與創新的截然不同饗宴。地址：2880 Lawrenceville-Suwanee Rd, Suwanee, GA 30024，電話：678-294-8888，周二店休。

豐美可容納30人的小型宴會廳。
豐美可容納30人的小型宴會廳。
Doraville市長Joseph Geierman(左)對豐美讚譽有加。(Do...
Doraville市長Joseph Geierman(左)對豐美讚譽有加。(Doraville市長臉書)
豐美開幕賀客盈門，韓太(中)熱情歡迎老友孫德華夫婦、Peters夫婦。(楊彥純提...
豐美開幕賀客盈門，韓太(中)熱情歡迎老友孫德華夫婦、Peters夫婦。(楊彥純提供)
豐美餐館擁有35年歷史，在許多華人心中擁有地標意義。
豐美餐館擁有35年歷史，在許多華人心中擁有地標意義。
豐美餐館經常獲得地方政府的表揚。(Doraville市長Joseph Geier...
豐美餐館經常獲得地方政府的表揚。(Doraville市長Joseph Geierman臉書)
豐美可容納60人的宴會廳。
豐美可容納60人的宴會廳。
重新開業的豐美餐館寬敞明亮。
重新開業的豐美餐館寬敞明亮。
重新開張的豐美餐館，一如既往的內裝寬敞優雅。
重新開張的豐美餐館，一如既往的內裝寬敞優雅。

華人 亞特蘭大 中餐館

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