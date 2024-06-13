我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金曲獎「致敬李玟」王力宏將獻唱 坦言「心情複雜」

馬斯克遭WSJ踢爆：曾向多名女員工求歡 還問要不要幫他生小孩

亞城藝穗節 台灣團隊首次參與獲評審團大獎

亞特蘭大訊
台灣團隊應非營利組織Spotlight Exchange邀請參與2024年亞特蘭大藝穗節(Atlanta Fringe Festival)演出。(團隊提供)
台灣團隊應非營利組織Spotlight Exchange邀請參與2024年亞特蘭大藝穗節(Atlanta Fringe Festival)演出。(團隊提供)

台灣團隊應非營利組織Spotlight Exchange邀請參與2024年亞特蘭大藝穗節(Atlanta Fringe Festival)演出。帶來的節目「Dance with Dementia」，是由藝術家Suzanne轉化自身照顧失智症母親的經歷而成的作品。

亞特蘭大藝穗節從2012年開始每年於6月左右舉辦。今年聚集了28組不同的團隊，在6月7日至9日舉行了上百場的演出。今年是台灣團隊第一次參與，其演出不僅讓當地藝術家認識到極為不同的藝術風格，也在閉幕晚會獲頒「藝穗評審獎」(Critics' Choice 2024)。此獎為本次藝穗節活動最高獎項。是由不同領域的藝術家共同評審(共有30位評審出席)。

在領獎同時，表演團隊高呼「Welcome to Taiwan!」，讓所有與會藝術家們對台灣更有印象，以及產生前往台灣一探究竟的慾望。

Spotlight Exchange為2022年成立的美國501(c)(3)非營利組織。旨在舉辦台灣與美國的獨立表演藝術家交流活動。增進兩國表演藝術領域的交流與碰撞。

台灣團隊此次演出獲頒「藝穗評審獎」(Critics' Choice 2024)。...
台灣團隊此次演出獲頒「藝穗評審獎」(Critics' Choice 2024)。(團隊提供)
台灣團隊此次是首度參與2024年亞特蘭大藝穗節(Atlanta Fringe F...
台灣團隊此次是首度參與2024年亞特蘭大藝穗節(Atlanta Fringe Festival)演出。(團隊提供)

亞特蘭大

上一則

破紀錄 98歲老兵死後捐肝 救72歲老婦一命

下一則

新州亞裔美國企業家協會 潘彥斌接會長

延伸閱讀

錄音曝 郭文貴急欲將資金全部洗出美國

錄音曝 郭文貴急欲將資金全部洗出美國
華裔民主黨州眾議員參選人尹導 涉選舉欺詐

華裔民主黨州眾議員參選人尹導 涉選舉欺詐
罷免謝國樑新招 外送車變宣傳車

罷免謝國樑新招 外送車變宣傳車
法拉盛第20小學老師點燃孩子學習熱情 獲教育金獎

法拉盛第20小學老師點燃孩子學習熱情 獲教育金獎

熱門新聞

好市多伊州橡樹溪門店，即起入內需先持會員卡接受掃描。(特派員黃惠玲／攝影)

嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡

2024-06-04 10:03
章瑩穎的父親章榮高，七年來都睡在保持原樣的女兒房間，每每想到女兒仍在異鄉總是難以成眠。(視訊訪問截圖)

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

2024-06-10 10:25
大華府杜勒斯國際機場。(機場臉書)

國內往返機票 這機場全美最貴…省錢小竅門請收好

2024-06-07 11:15
伊州彩劵局Des Plaines中獎中心主管凱西(Kathy)，手持5.52億的兆彩頭獎支票給出面領取獎金的幸運得主。 (伊州彩劵局)

感覺好不真實 5.52億兆彩得主領獎 伊州打工人變億萬富翁

2024-06-10 10:53
幸運中獎者之一、律師哈德爾(左)從密州彩劵局局長史克麗(右)手中接過8.4億中獎支票。(美聯社)

發現中獎嚇到手機掉地 3密州居民領走勁球頭彩8.4億

2024-06-12 10:17
涉嫌行兇的32歲女子畢昂卡‧葉利斯。(北歐姆斯特德市警局)

犯案過程不到5秒...俄州女刺死坐購物車3歲童 母親也受傷

2024-06-06 19:55

超人氣

更多 >
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？