亞城藝穗節 台灣團隊首次參與獲評審團大獎

台灣團隊應非營利組織Spotlight Exchange邀請參與2024年亞特蘭大藝穗節(Atlanta Fringe Festival)演出。(團隊提供)

台灣團隊應非營利組織Spotlight Exchange邀請參與2024年亞特蘭大 藝穗節(Atlanta Fringe Festival)演出。帶來的節目「Dance with Dementia」，是由藝術家Suzanne轉化自身照顧失智症母親的經歷而成的作品。

亞特蘭大藝穗節從2012年開始每年於6月左右舉辦。今年聚集了28組不同的團隊，在6月7日至9日舉行了上百場的演出。今年是台灣團隊第一次參與，其演出不僅讓當地藝術家認識到極為不同的藝術風格，也在閉幕晚會獲頒「藝穗評審獎」(Critics' Choice 2024)。此獎為本次藝穗節活動最高獎項。是由不同領域的藝術家共同評審(共有30位評審出席)。

在領獎同時，表演團隊高呼「Welcome to Taiwan!」，讓所有與會藝術家們對台灣更有印象，以及產生前往台灣一探究竟的慾望。