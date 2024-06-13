北卡佛光山佛誕節舉辦園遊會、浴佛法會

北卡佛光山舉行佛誕節園遊會，吸引許多華洋民眾參加。(記者王明心/攝影)

北卡 佛光山日前舉辦佛陀聖誕一系列活動，以「我是悉達多」兒童創意裝扮走秀、歡喜園遊會、浴佛法會等形式，和信徒及社區居民一同慶祝佛誕節。

該道場為了鼓勵兒童以佛陀的智慧和慈悲為榜樣，今年首度舉辦「我是悉達多」兒童創意裝扮走秀。釋迦 牟尼佛未成佛之前是悉達多太子，希望藉由創意裝扮小太子活動，兒童能多多探索他的故事。無論大人小孩都可參加「尋找悉達多」尋寶遊戲，從大殿浴佛開始，觀展、玩遊戲、做手工藝，最後回答尋寶圖背面的問題後，便可獲獎。

素食義賣推出主食、小點、甜點、飲料等共10多樣選擇。(記者王明心/攝影)

監寺妙舟法師表示，佛陀跟大家一樣由母胎出生、在世間成長，最後藉由修行成佛，希望這個尋寶旅程能讓大家找到自己內心的「悉達多」。

當天的展覽包括「佛陀的一生」、佛教法物展、星雲大師紀念特展。戶外有供應爆米花，放映佛陀生平故事的劇院、以「五戒、三好」為得分目標的丟丟樂遊戲，以及青少年的佛語提袋義賣。

素食義賣吸引了許多華洋民眾。本身是基督徒的Harry Gibson應鄰居馮國煌之邀，帶著妻女參加，覺得活動溫馨，有助於不同族裔、信仰的交流。

日美混血Michi Vojta跟著教她烹煮中式素食的陳銓珠參與。Carolyn Morton說，在她以往的刻板印象中，佛教寺廟是非常安靜、肅穆，但北卡佛光山的現代化建築，以及社區活動所表現的活力和民眾參與度，令她耳目一新。

在印度 出生長大的華裔第三代Han Li當天帶著兩個兒子，開車自Wilmington而到。他說在印度時唸的是天主教學校，一度要受洗。移民來美，造訪北卡佛光山後，有一種「回家」的感覺，