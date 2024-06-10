邁阿密1公寓樓發生火災 現場濃煙滾滾 樓內1人遭槍殺

邁阿密一棟四層公寓樓10日發生火災。(路透)

佛羅里達州 邁阿密一棟四層公寓樓10日發生火災，一些人從陽台獲救，樓內有一人遭槍擊 。

《紐約時報 》稱，邁阿密消防官員說，10日8時15分左右，該市一棟公寓樓發生火災。現場畫面顯示，涉事公寓樓冒出滾滾濃煙，部分位置可見熊熊火焰，消防員透過雲梯向大樓噴灑泡沫和水。

美國全國廣播公司援引消防官員的話稱，截至10時25分，70多名消防員和38輛消防車抵達火災現場。邁阿密市市長蘇亞雷斯(Francis X. Suarez)在現場告訴媒體，這是該市25年來首起三級火災。

Fire next to Miami River, near downtown & west of i95

So scary! I hope everyone is safe pic.twitter.com/DyYoDbjwTI — paulaaa (@paulawallaa) June 10, 2024

報導稱，40多名居民被疏散，其中大部分為老人。一些人從陽台獲救，其中一人被送醫。3名消防員因吸入煙霧而被送往醫院，3人情況穩定，其中2人已出院。

據美聯社報導，蘇亞雷斯說，救援人員還在現場發現一名受槍傷的男子。他被送往醫院，情況危急。管理涉事公寓大樓的公司在一份聲明中說，受槍傷的人是其員工。