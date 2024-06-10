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邁阿密1公寓樓發生火災 現場濃煙滾滾 樓內1人遭槍殺

中新社／休士頓10日電
邁阿密一棟四層公寓樓10日發生火災。(路透)
邁阿密一棟四層公寓樓10日發生火災。(路透)

佛羅里達州邁阿密一棟四層公寓樓10日發生火災，一些人從陽台獲救，樓內有一人遭槍擊

紐約時報》稱，邁阿密消防官員說，10日8時15分左右，該市一棟公寓樓發生火災。現場畫面顯示，涉事公寓樓冒出滾滾濃煙，部分位置可見熊熊火焰，消防員透過雲梯向大樓噴灑泡沫和水。

美國全國廣播公司援引消防官員的話稱，截至10時25分，70多名消防員和38輛消防車抵達火災現場。邁阿密市市長蘇亞雷斯(Francis X. Suarez)在現場告訴媒體，這是該市25年來首起三級火災。

報導稱，40多名居民被疏散，其中大部分為老人。一些人從陽台獲救，其中一人被送醫。3名消防員因吸入煙霧而被送往醫院，3人情況穩定，其中2人已出院。

據美聯社報導，蘇亞雷斯說，救援人員還在現場發現一名受槍傷的男子。他被送往醫院，情況危急。管理涉事公寓大樓的公司在一份聲明中說，受槍傷的人是其員工。 

目前，火災原因尚未公布，也不清楚槍擊事件是否與火災有關。

邁阿密一棟四層公寓樓10日發生火災。(歐新社)
邁阿密一棟四層公寓樓10日發生火災。(歐新社)

槍擊 紐約時報 佛羅里達州

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