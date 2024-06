邁阿密1公寓樓發生火災 現場濃煙滾滾 樓內1人遭槍殺

佛羅里達州 邁阿密一棟四層公寓樓10日發生火災,一些人從陽台獲救,樓內有一人遭槍擊 。

《紐約時報 》稱,邁阿密消防官員說,10日8時15分左右,該市一棟公寓樓發生火災。現場畫面顯示,涉事公寓樓冒出滾滾濃煙,部分位置可見熊熊火焰,消防員透過雲梯向大樓噴灑泡沫和水。

美國全國廣播公司援引消防官員的話稱,截至10時25分,70多名消防員和38輛消防車抵達火災現場。邁阿密市市長蘇亞雷斯(Francis X. Suarez)在現場告訴媒體,這是該市25年來首起三級火災。

Fire next to Miami River, near downtown & west of i95

So scary! I hope everyone is safe pic.twitter.com/DyYoDbjwTI