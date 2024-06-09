喬州農場引進新機器 自動採藍莓

Fine Field的最新機器Harvy500，可自動採收藍莓，為農民省下勞動力成本。(Fine Field網站)

喬治亞州西南部卡爾霍恩郡(Calhoun)的農場，是全美首批使用荷蘭最新的藍莓採收技術的農場之一，這種Harvy500機器目前全球僅有39台。

藍莓是喬州 西南部相對較新的經濟作物。多年來，喬州東部一直是美國東海岸最大的藍莓生產地。

雖然喬州仍被稱作「桃子州」，但藍莓已慢慢成為該州最主要的水果作物。2023年數據顯示，喬州的藍莓產業約占經濟活動近3.5億元，而桃子則占近8500萬元。分析師將藍莓的崛起歸因於不斷增長的消費者需求和喬州理想的生長條件，特別是漫長炎熱的夏季和溫和的冬季。

位於愛迪生(Edison)的農場主人亞當斯 (Tyler Adams)是採用該自動採收機的農民之一；亞當斯從2021年開始種植藍莓。上一季，他有大約70名工人親手採摘藍莓，但他說這種做法太昂貴又麻煩。

事實上，美國農業部報告稱，自2020年以來，包括勞動力、化肥、機械等在內的投入成本增加了28%。

亞當斯說，他必須為工人提供住宿、現場廁所和洗手設施等。他說，去年透過H-2A臨時農業工人計畫找到的工人也遲到了，可能會影響生產。

亞當斯也表示，去年他不得不放棄採摘約8000磅的藍莓，因為他無法在周末漿果成熟時找到工人採收。

「有了這個機器，我可以決定何時收割，並在需要時隨時出動。」他說，免去支付工人到他的農場或住宿的費用，為他節省了數千元。

Harvy500徹底改變了農民採收藍莓的方式。它摘採漿果似於手工採摘，但不僅較舊款機器所造成的擦傷和作物損失也較小，也不須要勞動力成本。

FineField執行長貝倫(Marcel Beelen)表示，該公司成立於2018年，當時他們與荷蘭的藍莓種植者合作，這些農民在手工採摘方面面臨著機器不足、勞動力成本高和工人可用性低的問題。

喬州西南部藍莓種植者，採用荷蘭的最新技術及機器，可自動採收藍莓。(Fine Field網站)

因此該公司開始開發一種解決這些問題的機器。第一台機器原型於2019年完成。至2022年為止，FineField共有17台這類機器。現在，該公司致力於向各地藍莓種植者推廣這類機器，除了喬州外，也包括了位於俄勒岡州、澳洲 、以色列和南歐等地的農民。

通過遙控設定，機器可100%自主運作。其駕駛導管引導機器穿過一排排藍莓灌木叢，「搖床」(shakers)將漿果從灌木叢上搖下來，由刷子將其收集在底部。然後機器將漿果收集在桶中並釋放到旋轉皮帶上的容器中，再由風扇吹動樹枝並離開。農民可以根據藍莓的品種以及漿果粘附在灌木叢上的緊密程度來調整機器以及搖晃的強度。