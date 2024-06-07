現代車廠環評疑有誤 喬州環保組織擬提告

喬治亞州一個環保組織指稱兩個美國政府機構未能正確評估現代汽車的電動車和電池工廠對附近環境的影響。(美聯社)

喬治亞州一個環保組織近日表示，將計畫起訴兩個美國政府機構，因其未能正確評估現代汽車在沙凡納(Savannah)郊外，耗資76億元建造的電動車 和電池工廠對附近環境的影響。

奧吉奇河流守護者(Ogeechee Riverkeeper)指責陸軍工程兵團(Army Corps of Engineers)使用過時數據來簽發許可證，在現場填充或疏浚濕地，但未考慮該項目的最終規模。報告稱，該機構嚴重低估該項目對該區地下水供應的影響。

此外，美國財政部 在並未進行必要的環境審查的情況下，撥款數百萬元作為基礎設施資金，「與該項目相關的任何活動都應立即停止，直到這些關鍵步驟正確完成為止，」該組織的代表律師史塔克(Donald D.J. Stack)表示。

現代汽車此廠於2022年動工，是其在美首家工廠，專門生產電動車及其電池。公司表示，希望該廠在今年年底能開始生產。

最終，現代計畫在喬州 廠雇用8000人，每年生產30萬輛電動車，這將是該州有史以來最大的經濟發展項目。其工廠佔地超過2900畝。

信中提到，如果在陸軍軍團和財政部進行最新的環境審查期間現代廠建設仍然繼續停止，該組織將計畫在60天後提起訴訟。

該組織的信中指出，陸軍軍團於2022年授予了該項目許可證，其主要是使用當地機構2019年提交的申請資訊。然而之後該項目在建設期間面積擴大了500多畝。

河流守護者組織的信中還表示，陸軍軍團「嚴重低估」對該地區供水的影響。該機構在沒有提供該廠將使用多少水的資訊情況下授予了許可證，錯誤假設布萊恩郡(Bryan)當地水系統可承受的影響「可以忽略不計」。

然而，喬州環境監管機構目前正考慮為鄰近郡的四口井申請許可證，這將使現代工廠每天總共抽取650萬加侖的水，而這些是該區的主要飲用水源。

河流守護者組織表示，財政部在撥款約2.4億元幫助支付水和廢水基礎設施改善之前並未進行環境審查，此舉違反了《國家環境政策法》(National Environmental Policy Act)，且讓現代工廠受益。