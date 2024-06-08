美東南福建商會繼續加強商務交流舉辦週年慶回顧過往展望未來 助會員挖掘商機融入主流
美東南福建商會日前在位於Deluth市的金冠酒樓，舉辦了周年慶典晚會。會長、富國信用卡公司(ZBS POS)創辦人兼總裁趙澄耀(Kevin Zhao)回顧過往、展望未來，強調商會將繼續加強商務交流，特別在幫助會員發現投資和發展的機會方面做出努力。
當天晚會約有530多名福建鄉親和各界嘉賓出席。喬治亞州議員Matt Reeves、州議員歐曉瑜(Michelle Au)、美東南福建同鄉會會長江通利、亞特蘭大中國商會會長周奇峰出席祝賀商會取得的成績。會中也分享了美中餐飲研究院等由商會搭橋設立的商務交流計畫，並頒獎給贊助的商家與個人。
趙澄耀報告過去一年多來，商會圍繞四個方面開展的工作：舉辦了系列商務沙龍，組織會員探討新商機、新趨勢；透過參與對外交流活動，為商會建立了聯繫渠道，拓寬了資訊來源；會員發展成效顯著，會員企業涵蓋面不段擴大；建立了商會章程和規章制度與組織結構，並對未來的方向做了探討。
在談到未來的工作重點時，趙澄耀表示，將幫助會員拓寬視野，更新知識，掌握新的技能；將促進會員企業提高現代化和數位化管理水平；將促進會員更好地融入主流社會，擴大企業影響，協助維護企業和經營者的權益。
美東南福建商會當前的領導團隊，分別是名譽會長鐘勁光、何偉民、王孟騰、楊祖錦、陳克柱、趙澄耀等六人，名譽副會長Tony Guo、Julie Yang、James Yang、Eric Chen、江通利、張錦輝、鐘鴻興、鄭旭、楊暉、AK等10人。江通利、傅志東、楊信標等三人為榮譽顧問。
據悉，美東南福建商會由一群閩商創辦，創會會長是趙澄耀。商會的宗旨是為會員提供一個合作交流和資源共享的平台，以促進商務交流、幫助會員開拓市場、實現合作共贏為目標。商會於2022年向喬治亞州政府註冊，2023年在Duluth設立辦公室，定期舉辦商務交流活動。過去一年多來，商會吸引了許多經商的福建同鄉。會員企業涵蓋了美國東南部地區的數百家餐飲、批發、房地產、家具、物流和金融支付等多個領域。
上一則
國內往返機票 這機場全美最貴…省錢小竅門請收好
下一則
FB留言