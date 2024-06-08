美東南福建商會繼續加強商務交流舉辦週年慶回顧過往展望未來 助會員挖掘商機融入主流

商會頒發獎牌給捐款人，前排右三為商會創會會長趙澄耀Kevin Zhao。(商會提供)

美東南福建商會日前在位於Deluth市的金冠酒樓，舉辦了周年慶典晚會。會長、富國信用卡公司(ZBS POS)創辦人兼總裁趙澄耀(Kevin Zhao)回顧過往、展望未來，強調商會將繼續加強商務交流，特別在幫助會員發現投資 和發展的機會方面做出努力。

當天晚會約有530多名福建鄉親和各界嘉賓出席。喬治亞州 議員Matt Reeves、州議員歐曉瑜(Michelle Au)、美東南福建同鄉會會長江通利、亞特蘭大 中國商會會長周奇峰出席祝賀商會取得的成績。會中也分享了美中餐飲研究院等由商會搭橋設立的商務交流計畫，並頒獎給贊助的商家與個人。

趙澄耀報告過去一年多來，商會圍繞四個方面開展的工作：舉辦了系列商務沙龍，組織會員探討新商機、新趨勢；透過參與對外交流活動，為商會建立了聯繫渠道，拓寬了資訊來源；會員發展成效顯著，會員企業涵蓋面不段擴大；建立了商會章程和規章制度與組織結構，並對未來的方向做了探討。

在談到未來的工作重點時，趙澄耀表示，將幫助會員拓寬視野，更新知識，掌握新的技能；將促進會員企業提高現代化和數位化管理水平；將促進會員更好地融入主流社會，擴大企業影響，協助維護企業和經營者的權益。

美東南福建商會當前的領導團隊，分別是名譽會長鐘勁光、何偉民、王孟騰、楊祖錦、陳克柱、趙澄耀等六人，名譽副會長Tony Guo、Julie Yang、James Yang、Eric Chen、江通利、張錦輝、鐘鴻興、鄭旭、楊暉、AK等10人。江通利、傅志東、楊信標等三人為榮譽顧問。