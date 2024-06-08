出門旅遊租車需要另外買保險嗎？讓專家告訴你

作者專業保險經紀人Belinda Shu

暑假許多家庭出門旅遊會租車 ，並且經常會在租車時面臨是否要另外買保險 的問題。是否需要租車保險取決於多種因素，包括您現有的汽車保險覆蓋範圍、用於租車的信用卡 以及租車公司提供的保險類型。以下是一些建議：

現有汽車保險：在許多情況下，您現有的汽車保險保單可能會為租車提供保險。請事先瞭解覆蓋範圍的具體情況，以及是否包括租車。如果您的保單包括：Comprehensive和碰撞（Collision）保險，那麼會延伸到租用的車上。

信用卡覆蓋：一些信用卡作為福利提供租車保險。這種保險通常作為輔助保險，會在您的主要汽車保險之後生效。然而，信用卡的覆蓋範圍和條款可能會有所不同，因此建議與信用卡公司聯繫以了解詳情。

租車公司保險：租車公司通常提供多種類型的保險，例如碰撞損失豁免（CDW）、責任險和人身意外傷害保險。 這些選擇可以提供額外的保護，但會額外收費。

在決定是否購買租車保險時，請考慮以下因素：

覆蓋差距：評估您現有的保險覆蓋範圍以及信用卡提供的任何覆蓋範圍，以確定可能存在的差距。如果有顯著差距，您可能會考慮從租車公司購買額外的保險。

個人偏好：有些人更喜歡購買額外的保險，以獲得更多的安心感，而另一些人可能認為現有的保單和信用卡福利已經足夠。

租車類型：您選擇的租車類型也可能影響您的決定。例如，如果您租用的是豪華車或高價值車輛，您可能更傾向於購買額外的保險。

閱讀您現有保險政策和信用卡提供的任何保險的條款。此外，仔細閱讀租車公司提供的保險條款，瞭解覆蓋內容和排除條款。 如果您對保險需求有特定問題，建議諮詢您的保險代理人。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯絡Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處不僅是美國家庭保險集團(AMFAM)在GA最大的保險代理處，也是全美亞裔最大的保險代理處。累積了豐富驗，為您選擇最適合的保單。