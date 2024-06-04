喬州總統學者獎李翰翔 今秋入讀史丹福

喬治亞州瓊斯溪高中(Johns Creek High School)畢業生李翰翔(Han Lee)是該州今年四位總統學者獎(U.S. Presidential Scholars)獲獎者之一。(李翰翔提供)

美國教育部 日前公布了2024年美國總統學者獎(U.S. Presidential Scholars)，今年有161名傑出高中生獲殊榮。喬治亞州瓊斯溪高中(Johns Creek High School)的畢業生李翰翔(Han Lee)為該州四位獲獎者之一，他今年秋天將就讀史丹福大學 (Stanford University)。

李翰翔在高中四年學業成績優異，並參加了許多社團及課外活動。12年級時擔任美國未來商業領袖組織(The Future Business Leaders of America, FBLA)喬州 副主席，也在喬州第11區以及該校FBLA分會擔任過領導職務。

除了學術成績優秀外，李翰翔也參加撐竿跳與跨欄隊，代表學校打進區域賽。(李翰翔提供)

李翰翔說，FBLA的經歷對他影響很大，期間他不僅認識各地會員，也看到各地區的不同需求及資源分配，讓他視野大開。

他因此有機會了解富頓郡(Fulton)學區的職業、科技、與農業教育(Career, Technical and Agricultural Education, CTAE)計畫及學程，並成為其諮詢董事會(advisor board)中唯一學生成員。

高中時擔任模擬聯合國(Model UN)會長、辯論隊共同隊長的他，也參加學校的撐竿跳與跨欄隊。

回顧高中生活，李翰翔表示，剛進高中時也曾想所有活動都參加，但後來發現時間精力有限，必須作出取捨，後來評估了自己對每個活動的熱情及資源做出選擇。

他建議高中生好好檢視喜好，不要每天塞滿各種活動，應在行程間多一些空間，讓自己可以喘息並做調整。

他也建議高中生無論是選課、申請大學或獎學金、工作等機會要勇於嘗試、勇於詢問。他說，所有機會都不應該「自己先拒絕自己」，更不要害怕被拒絕。有時結果不盡人意，但在嘗試過程中，仍會成長並累積經驗。

李翰翔計畫在史丹福大學修讀政治、經濟、哲學相關領域。該校鄰近矽谷，他也擬修讀電腦工程(CS Engineering)方面的相關課程。

李翰翔曾擔任美國未來商業領袖組織(The Future Business Leaders of America, FBLA)喬州副主席。(李翰翔提供)

美國總統學者獎創立於1964年，教育部長卡多納(Miguel Cardona)表示，今年是美國總統學者獎創立60周年，該獎項用以表彰在學業、藝術、科技，以及社區服務和領導等方面有傑出表現的高中生，今年應屆高中畢業的370萬名學生中，有5700人入圍，最終選出161人。