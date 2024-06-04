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喬州總統學者獎李翰翔 今秋入讀史丹福

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬治亞州瓊斯溪高中(Johns Creek High School)畢業生李翰翔(Han Lee)是該州今年四位總統學者獎(U.S. Presidential Scholars)獲獎者之一。(李翰翔提供)
喬治亞州瓊斯溪高中(Johns Creek High School)畢業生李翰翔(Han Lee)是該州今年四位總統學者獎(U.S. Presidential Scholars)獲獎者之一。(李翰翔提供)

美國教育部日前公布了2024年美國總統學者獎(U.S. Presidential Scholars)，今年有161名傑出高中生獲殊榮。喬治亞州瓊斯溪高中(Johns Creek High School)的畢業生李翰翔(Han Lee)為該州四位獲獎者之一，他今年秋天將就讀史丹福大學(Stanford University)。

李翰翔在高中四年學業成績優異，並參加了許多社團及課外活動。12年級時擔任美國未來商業領袖組織(The Future Business Leaders of America, FBLA)喬州副主席，也在喬州第11區以及該校FBLA分會擔任過領導職務。

除了學術成績優秀外，李翰翔也參加撐竿跳與跨欄隊，代表學校打進區域賽。(李翰翔提供...
除了學術成績優秀外，李翰翔也參加撐竿跳與跨欄隊，代表學校打進區域賽。(李翰翔提供)

李翰翔說，FBLA的經歷對他影響很大，期間他不僅認識各地會員，也看到各地區的不同需求及資源分配，讓他視野大開。

他因此有機會了解富頓郡(Fulton)學區的職業、科技、與農業教育(Career, Technical and Agricultural Education, CTAE)計畫及學程，並成為其諮詢董事會(advisor board)中唯一學生成員。

高中時擔任模擬聯合國(Model UN)會長、辯論隊共同隊長的他，也參加學校的撐竿跳與跨欄隊。

回顧高中生活，李翰翔表示，剛進高中時也曾想所有活動都參加，但後來發現時間精力有限，必須作出取捨，後來評估了自己對每個活動的熱情及資源做出選擇。

他建議高中生好好檢視喜好，不要每天塞滿各種活動，應在行程間多一些空間，讓自己可以喘息並做調整。

他也建議高中生無論是選課、申請大學或獎學金、工作等機會要勇於嘗試、勇於詢問。他說，所有機會都不應該「自己先拒絕自己」，更不要害怕被拒絕。有時結果不盡人意，但在嘗試過程中，仍會成長並累積經驗。

李翰翔計畫在史丹福大學修讀政治、經濟、哲學相關領域。該校鄰近矽谷，他也擬修讀電腦工程(CS Engineering)方面的相關課程。

李翰翔曾擔任美國未來商業領袖組織(The Future Business Lea...
李翰翔曾擔任美國未來商業領袖組織(The Future Business Leaders of America, FBLA)喬州副主席。(李翰翔提供)

美國總統學者獎創立於1964年，教育部長卡多納(Miguel Cardona)表示，今年是美國總統學者獎創立60周年，該獎項用以表彰在學業、藝術、科技，以及社區服務和領導等方面有傑出表現的高中生，今年應屆高中畢業的370萬名學生中，有5700人入圍，最終選出161人。

史丹福大學 喬州 教育部

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