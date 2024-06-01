北卡夏樂亞洲節暨龍舟賽 吸爆滿人潮

福爾摩沙青少年文化大使協會(FASCA)的學員演出三太子旗舞和扯鈴。(張嘉蘭提供)

北卡 夏樂市(Charlotte)過去20多年來，亞裔 在人口與經濟大幅成長，該市日前在Ramsey Creek Park舉辦第25屆亞洲節暨第18屆龍舟競賽(Charlotte Dragon Boat Festival Race and Asian Festival)，吸引爆滿人潮參與。

夏樂市台灣同鄉會和北卡台灣商會得到福爾摩沙青少年文化大使協會(FASCA)的志工協助，以文化攤位與三太子表演，成功向各界介紹豐富多彩的台灣文化。

慶祝活動以亞裔展示母國傳統服飾與文化的遊行揭開序幕。台灣同鄉會會員與FASCA學員及家長莊晴文、江義玄與江禮廷，穿上電音三太子的軟身袍，葉立玟與江禮行則拉開一面大國旗為其開道。沿途許多遊客爭相與三太子合照，為台灣的知名度打響第一炮。

隨後的傳統文化表演中，除了扯鈴外，由莊晴文編舞的三太子舞蹈，由江義玄、江禮廷與劉睿恩扮演的三太子踏著活潑步伐，結合劉若裔以及郭婉雯的旗舞，十分吸睛。

夏樂市台灣同鄉會和北卡台灣商會在夏樂亞洲節設立台灣文化攤位。(張嘉蘭提供)

來到台灣文化攤位的訪客們提出了他們的疑問，包括「夏樂市有台灣人嗎? 」，「台灣有政府、軍隊嗎? 」，攤位服務人員都對這些問題給予了充分的解說。

此外，攤位上摘要了台灣在西太平洋的關鍵地理位置與民主政治、高度發展的半導體與科技產業經濟、觀光 景點，以及珍珠奶茶、小籠包、芒果冰等飲食文化。至於展示相簿集錦、布袋戲偶、與祭祀器皿，則彰顯出台灣多元的民俗傳統。