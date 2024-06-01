南卡大吳克研究中心 辦台灣關係法45年研討會

駐亞城辦事處王翼龍處長致詞。(辦事處提供)

為探討台灣關係法 45周年、台灣新政府就職及中國環台軍演等最新情勢對台美中關係走向及世界局勢的影響，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處與吳克研究中心(Walker Institute of International and Area Studies)，日前在該校會議中心共同舉辦研討會。

該活動邀請《Danger Zone》作者Michael Beckley、德國馬歇爾基金會資深學者Jacques deLisle、南卡 退伍軍人事務廳廳長(美國太平洋軍區退役陸軍少將)Todd McCaffrey、南卡大學Darla Moore商學院訪問學者Philip Chritton、南卡大學國際政治學教授謝復生等五位重量級講者，提供最新見解和建議。

當天線上線下吸引200人參與，包括南卡州商務廳長Harry Lightsey、副州務卿Melissa Dunlap、瓜地馬拉總領事Jorge Archila等也都到場。

亞城台北經文處處長王翼龍致詞時表示，今日台美在安全、經濟、教育及文化等領域的緊密關係，1979年美國國會以國內法形式訂定的台灣關係法，功不可沒。

他說，聯合國 2758號決議並未提及台灣地位，也未排除台灣有意義的參與聯合國或其他國際組織，更未替中國的一中原則背書，然而中國卻持續在國際社會曲解該決議並阻止台灣對國際社會做出更多貢獻，上個月美國國會通過的印太安全援外法案，正是國際強烈支持台海穩定及安全的顯例及共識，說明台灣在國際社會扮演不可或缺的角色。

南卡商務廳長Harry Lightsey致詞情形。(辦事處提供)

Michael Beckley說，中國發動環台軍演不僅威脅台灣，也威脅到西方民主陣營，短期內雖無法預測中國何時會對台動武，但也別指望中國會帶來和平。

Jacques deLisle闡述聯合國2758號決議僅提及由中華人民共和國取得會籍，隻字未提Taiwan，更無涉一中原則，該決議文也非國際法，另指出在美中三公報和台灣關係法兩個層面的論述中求取平衡，是美國對兩岸政策最高原則。

Todd McCaffrey從曾經派駐夏威夷美軍基地的實務經驗，以圖表具體分析台灣、菲律賓、沖繩、關島及夏威夷美軍基地的地緣距離對美軍戰時馳援時效的重要關聯性，呼籲美國應在中國對台動手前提供台灣足夠軍事協助。

研討會現場。(辦事處提供)

Philip Chritton則從貿易商務實務經驗剖析，中國在各項重要產業的供應鏈關鍵角色及其廣大消費市場，使國際企業難以割捨，中國也確實需要外來投資持續發展經濟，但美中衝突的考量順序，仍將會是政治、外交及軍事因素遠勝商業考量。