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環境傷皮膚 全美喬州最嚴重 加州、亞州分居2、3

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
交通是導致喬州空汙的主要來源之一。(喬州運輸廳臉書)
交通是導致喬州空汙的主要來源之一。(喬州運輸廳臉書)

根據護膚和彩妝品牌Clarins所蒐集的數據顯示，喬治亞州是全美整體環境對於居民皮膚損害最糟的州。

整體環境對於皮膚損傷最嚴重排名第二至第五位的州包括加州、亞利桑納州、阿拉巴馬州和德州。全美整體環境最好，對於皮膚損傷最少的州則為緬因州，其次是佛蒙特州 、新罕布夏州、蒙大拿州及紐約州。

喬州的空氣嚴重汙染天數相當多：一年中有176天，幾乎是整年的一半(48%)。Clarins皮膚專家易卜拉欣(Marla Ibrahim)向喬州居民發出警告，該地的空氣品質會對其皮膚健康產生重大影響，可能導致一系列問題，從脫水和皮膚損傷到更嚴重的皮膚老化等。

報告指出，喬州大城市的空氣品質對皮膚的損害最為嚴重，一些農村地區的空氣品質則較好，較安全。

其中造成高汙染指數的因素包括：

●車輛排放－舊款汽車沒有相同的排放控制，可能導致問題加劇。

●工業活動－哥倫布(Columbus)歷年來是喬州中部和南部空氣品質較差的主因之一。

●控管燃燒(Prescribed burns)- 儘管這通常是出於森林著火引發或其他原因，但這類火災產生的煙霧會導致空氣中的顆粒物質水平上升，從而暫時降低空氣品質。

●綠色空間減少－戶外公園和休閒區域縮減，自然的空氣濾清器不停減少。

減少傷害的最好方法是限制在戶外和陽光下的時間。亞特蘭大的巴克亥皮膚科(Buckhead Dermatology)提供了一些其他方法來保護皮膚健康：

●經常更換家中的空氣過濾器

●必要時使用加濕器

●經常給寵物洗澡和刷毛

●外出時使用輕質圍巾保護裸露的肌膚

●戒菸並遠離二手菸(包括電子煙)

●使用含有維生素C的護膚品

完整報告可查看：https://reurl.cc/Ze8lZW

喬州 阿拉巴馬州 新罕布夏州

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