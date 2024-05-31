4月工作激增 喬州失業率仍連4個月維持3.1%

喬州4月失業率連續第四個月維持在3.1%。(美聯社)

喬治亞州勞工 廳近日報告指出，儘管多個工作類別創下歷史新高，但該州4月失業率仍連續第四個月維持在3.1%。

上個月喬州 勞動力增加了1萬3655人，達到近540萬人的歷史新高。喬州就業 人數也創歷史新高，接近520萬人，4月較上個月增加了1萬1620人。

喬州勞工廳廳長湯普森(Bruce Thompson)表示，這個趨勢反映了過去一年的就業活動。

湯普森說，去年喬州經濟增加了近7萬個工作，其中僅上個月就增加了1萬5000個工作數，喬州人現在比以往任何時候都更有機會讓進入高需求行業。

「雖然未來仍不明朗，但所有跡象都表明喬州在增加就業機會和為所有人創造經濟機會方面長期處於領先地位。」

每月增幅最大的就業領域包括專業、科學和技術服務，增加了4300個職位； 耐久財製造業(durable goods manufacturing)成長3500個；醫療保健和社會援助增加了3100個工作機會。

全年就業成長最多的是醫療保健和社會援助部門，增加了2萬5100個就業機會；地方政府增加了1萬3500個工作；住宿和食品服務業增加了1萬1400個工作機會。

然而，資訊產業(包括電影業)的就業機會則減少了1萬3700個，而行政和支援服務業的就業機會全年減少了1萬1500個。

喬州4月首次申請失業救濟的人數增加了21%，達到2萬1552人。 然而，一年來首次申請失業救濟的人數則下降了15%。