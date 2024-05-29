全美大城人口增幅 喬州亞城排第6 突破50萬人

2022年7月至2023年7月期間，亞特蘭大在全美大城市的人口增幅排名位居第六。(亞城市府臉書)

根據美國人口普查 局(U.S. Census Bureau)的最新報告顯示，2022年7月至2023年7月期間，喬治亞州的亞特蘭大 在全美排名人口增幅最高的大城市中排名第六，而整個喬州 的人口增幅，更高居全美排名第二。

就成長百分比而言，喬州華納羅賓斯市(Warner Robins)擊敗了亞城，人口增加了2.9%，比亞城增加2.4%還要多。

根據人口普查局數據，華納羅賓斯2024年人口達到8萬3783位，而在2020年時，該地區人口僅為8萬567個。

當地的羅賓斯空軍基地是美國空軍維修和後勤綜合體，建於1942 年，當時名為華納羅賓斯空軍基地，位於市區東部。 基地的擴張和附近梅肯的郊區化導致了這座城市在二戰後時代的發展。

人口普查報告顯示，亞特蘭大仍然是該州人口最多的地區，居民人數正式突破50萬，約為51萬人。

喬州整體人口則增長了1.1%。

雖然亞特蘭大和附近的瑪瑞埃塔(Marietta)的居民人數有所增加，但多個都市區城市的居民人數實際上有所減少。

根據人口普查，阿爾法利塔(Alpharetta)、瓊斯溪(Johns Creek)、羅斯威爾(Roswell)、沙泉市(Sandy Springs)、南富爾頓(South Fulton)和斯通克雷斯特(Stonecrest)的居住人數均有所下降。

喬州五個最大的人口中心通常被列為雅典(Athens)、亞特蘭大、奧古斯塔(Augusta)、哥倫布(Columbus)、梅肯(Macon)和沙凡納(Savannah)，其中僅有亞城與雅典人口增加，奧古斯塔、哥倫布和沙凡納的居住人數均減少。

除了人口估計之外，人口普查局還報告了該州住房存量的情況。 據報道，喬州有460萬套住房，2022年7月至2023年7月期間新增了7萬2300多套。