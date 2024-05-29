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台灣關係法45周年 駐亞城台北經文處探索台灣

亞特蘭大訊
台灣美食饗宴準備的道地台灣料理。(駐亞城辦事處提供)
台灣美食饗宴準備的道地台灣料理。(駐亞城辦事處提供)

為讓民眾瞭解《台灣關係法》如何成為台美深厚關係的推手，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處日前舉辦「探索台灣：亞特蘭大一日體驗」(Discover Taiwan)活動。

主辦單位從眾多報名者挑選14名成員，包括高階主管、工業設計師、律師、青年學子和廚師等，讓他們欣賞來自台灣的偶戲團表演、品嚐各式台灣美食、學習中文，還揮毫寫下台美「友好」，並且在各自的社媒帳號分享精采的活動照片。

亞特蘭大偶戲中心歡迎酒會。(駐亞城辦事處提供)
亞特蘭大偶戲中心歡迎酒會。(駐亞城辦事處提供)
團員驚訝喬治亞水族館的鯨鯊原來來自台灣。(駐亞城辦事處提供)
團員驚訝喬治亞水族館的鯨鯊原來來自台灣。(駐亞城辦事處提供)

參加者上午在辦事處就台美關係進行意見交換，中午在台灣美食饗宴上，品嚐三杯雞、客家小炒、肉圓、基隆夜市三明治、鳳梨酥、台啤等道地台灣飲食，並聽取曾經訪台及在美經營有成的台美各界人士交流經驗；隨後前往台灣知名的「幸福堂」珍珠奶茶店，享用和瞭解珍奶歷史及黑糖珍珠熬製過程。

美國民眾學寫書法。(駐亞城辦事處提供)
美國民眾學寫書法。(駐亞城辦事處提供)

在文化體驗上，參加者在亞特蘭大中文學校上了一堂實用的基礎中文課，並學習用書法在春聯寫上「友好」、「自由」、「和平」及「平安」等字。

晚間則在全美規模最大的「亞特蘭大偶戲藝術中心」(The Center for Puppetry Art Center)所辦的歡迎酒會中，見證我方捐贈「台灣舞獅」給館方，接著欣賞來自台灣宜蘭的「無獨有偶工作室劇團」木偶劇《自私的巨人》表演，南韓、秘魯等總領事夫婦及瓜地馬拉副領事等人也帶著小孩出席欣賞。

亞城辦事處處長王翼龍表示，《台灣關係法》不僅是台美各項合作的基石，更為台美文化交流打下堅實基礎，此次活動讓當地居民近距離體驗台灣文化和美食，趣味橫生，更促進雙方友誼與互相認識，未來將持續舉辦類似活動，讓更多美國民眾看見台灣。

亞特蘭大 台灣關係法 南韓

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