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郵政設施合併 喬州信件投遞延遲嚴重

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬治亞州在其四個郵政服務設施遭合併為一個之後，導致了一些嚴重的郵件延誤，此問題已經對於當地民眾造成嚴重困擾。(美聯社)
喬治亞州在其四個郵政服務設施遭合併為一個之後，導致了一些嚴重的郵件延誤，此問題已經對於當地民眾造成嚴重困擾。(美聯社)

美國郵政局長德喬伊(Louis DeJoy)因其在全美整合60個郵件處理設施的10年計畫而廣受批評。該計畫被稱為「為美國投遞」(Delivering for America)，但其實施導致信件到達目的地時間嚴重延誤。

喬治亞州在其四個郵政服務設施遭合併為一個後，造成一些嚴重的郵件延誤，此問題已經為當地民眾帶來很大困擾。

格拉沃琳(Claire Graveline)將於今年8月結婚，但她的許多婚禮邀請函現在仍卡在郵政系統中。「這並非只會影響規畫過程或是衡量客人總數，這會造成骨牌效應。它會影響我向供應商預訂和計畫的所有服務。」

格拉沃琳說，在她發出邀請卡六周後，仍然有三分之一的賓客未收到邀請卡。於是她和未婚夫決定致電給所有200名受邀者。「我對郵政非常失望。我無法完全依賴他們。」

她並不是唯一苦主。自從喬州帕爾梅托(Palmetto)的一座新處理設施於2月上線以來，估計只有36%的郵件能夠按時投遞。

這也導致該州21日舉辦的初選缺席選票(absentee ballots)的延誤。

其中有一個郡回報說，許多選票從未送達選舉辦公室。其他一些郡則敦促選民將缺席選票繳回投遞箱(drop box)，而非依靠郵寄。

郵政當局表示，仍在等待一些設備齊備，而帕爾梅托設施的一些職位仍需要被填補。

喬州聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)也對這次的郵件拖延事件感到厭倦。 今年4月，在聽到有關郵件服務的投訴後，他在一場參議院委員會會議上對德喬伊進行了激烈的質疑。

奧索夫提到，「我有一些選民的處方藥無法交付。有些選民無法支付其租金和貸款。企業無法運送或接收貨物。」

德喬伊為帕爾梅托設施辯護，並表示問題只是暫時的。

但由於設施合併導致的郵件拖延問題如此嚴重，以至於德喬伊將他計畫中的新行動推遲到明年。同時，喬州官員表示，郵件新處理中心將配備更多分類機器並改善交通流程，以便按時向民眾送達信件。

奧索夫表示，他將繼續向德喬伊施壓，尋求解決延誤問題的方案。

美國郵政 喬州 租金

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