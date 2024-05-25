亞城台美菁英會 6/30辦台灣文化展

亞特蘭大台美菁英協會將於6月30日(周日)上午10時至下午4時，在Dunwoody的Brook Run Park舉辦台灣文化展。(主辦單位提供)

亞特蘭大 台美菁英協會將於6月30日(周日)上午10時至下午4時，在Dunwoody的Brook Run Park舉辦台灣文化展。此次活動旨在通過多樣的文化展示，讓更多人從不同的面向了解並體驗台灣的多元文化。

活動亮點包括：

●多元文化展示：本次活動將從客家文化、懷舊童年、眷村文化、科技與醫療四個不同面向，來介紹台灣的獨特風貌。

●集章活動：參加者可以在四個展區收集印章，集滿後即可兌換精美禮物。

●親子 和寵物 友好：這是一個非常適合帶小孩來聽故事、玩遊戲的活動，同時也歡迎大家帶寵物一起到公園放風。

●特色工作坊：現場將安排客家藍染工作坊、手作桐花工作坊、竹蟬製作工作坊以及剪紙藝術工作坊，讓參加者親手體驗台灣傳統工藝。

●靜態展覽：展覽區包括台灣眷村攝影展、聽眷村人講故事、科技公司介紹及台灣醫療成就介紹，讓參加者深入了解台灣的歷史和現代成就。

●美食饗宴：食物部分則準備了客家便當、眷村菜便當、台灣素食便當，以及各種懷舊童年零食及飲品、冰淇淋，讓大家在欣賞文化的同時也能品嚐到地道的台灣美食。

活動詳情：

主辦方：亞特蘭大台美菁英協會

協辦方：美東南玉山科技協會

時間：6月30日(周日)早上10時至下午4時

地點：Brook Run Park的amphitheater區域 (4770 N Peachtree Rd, Dunwoody, GA 30338)

入場費用：每人5元。購票可至：https://bit.ly/3y3kDVF

更多詳情可至台美菁英協會活動頁：https://reurl.cc/5vR4D6

台美菁英協會是一群由台灣二代組成的非營利組織。其母組織為台美公民協會，目前台美菁英協會在全美總共有十個分會。其主要的核心理念是透過領導力(Leadership)、身份認同(Identity)、聯誼網絡(Networking)、公民意識(Citizenship)來提高在美台裔美國人的生活品質。