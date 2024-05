駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處將於5月29日(周三)與南卡大學吳克研究中心於該校合辦「台灣關係法(TRA)45周年研討會」,歡迎現場與會或線上參與。(主辦單位提供)

駐亞特蘭大 台北經濟文化辦事處將於5月29日(周三)與南卡大學(University of South Carolina)吳克研究中心(Walker Institute of International and Area Studies)於該校合辦「台灣關係法 (TRA)45周年研討會」,歡迎大家踴躍報名參加,一起來見證台灣關係法45年來在安全、貿易、文化及教育上的進程、成就與發展。會場備有咖啡 及茶點,也可線上與會共襄盛舉。

時間:5月29日(周三)上午10時至12時

地點:Lumpkin Auditorium Close-Hipp Building, 8th Floor (1705 College St, Columbia, SC 29208)

線上出席方式:掃瞄研討會宣傳單右下角條碼並依示輸入電郵等簡單資料即可完成線上註冊與會。