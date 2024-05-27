6/7-6/9亞特蘭大藝穗節 台灣團隊首度參加

今年的亞特蘭大藝穗節(Atlanta Fridge Festival)，首度有台灣團隊參與演出。將在6月7日至9日演出共四場。(主辦單位提供)

今年的亞特蘭大 藝穗節(Atlanta Fridge Festival)，首度有台灣團隊參與演出。將在6月7日至9日演出共四場。

這次台灣團隊帶來的作品是：Dance with Dementia(與德曼莎共舞)，主要是藝術家轉換了自己照顧失智症母親的經歷與觀察，試著讓觀眾們能夠理解失智症患者的內心狀態，以及照顧者與失智症患者的生活。

演出完後歡迎觀眾們留下來聊聊天，分享自己的故事。

【場次相關資訊】

●6月7日(周五)晚上8時30分

●6月8日(周六)下午1時與晚上7時

●6月9日(周日)下午4時

地點：Metropolitan Studios (1259 Metropolitan Ave SE, Atlanta, GA 30316)

票價：一張15元，或是6張75元，10張120元

售票連結：https://atlantafringe.tix.page/e/dance-with-dementia

藝穗節是個表演藝術的年度活動，在全球各地都有。比較有名的是愛丁堡國際藝穗節。這個Festival的核心就是為了降低表演藝術家們做演出的門檻，因此會出現很多非典型的表演藝術作品，包含在奇特的地方做演出，或者是各種實驗性質較強，以及較為挑戰觀眾觀賞體驗的作品。通常作品長度不會超過一個小時。

【Dance with Dementia 製作團隊】

創作者、演員｜禤思敏 (Huen Sze Man,Suzanne)

舞台監督｜李晉杰 (Jason Lee)

燈光設計與執行｜ 莊郁芳 (YuFang Chuang)

技術協調｜陳琳琳 (Laura Chen)

製作人｜陳儀瑾 (Sherry Chen)