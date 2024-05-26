喬州布倫瑞克港 4月運載量創新高

3月底巴爾的摩的港的基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)倒塌，數千輛汽車和卡車改道至喬州的布倫瑞克港(Brunswick)。(喬州港務局網站)

喬治亞州 港務局(Georgia Ports Authority)日前一份報告指出，4月份是布倫瑞克港(Brunswick)汽車運輸有史以來最繁忙的月份，因為3月底巴爾的摩的港的基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)倒塌後，該港額外接收了需改道的數千輛汽車和卡車。

作為全美第二繁忙的汽車港，布倫瑞克港碼頭上個月運輸了超過8萬輛車輛和重型機械，與2023年4月相比增加了44%。

這其中包括從全美最大汽車港巴爾的摩港轉運的9000輛汽車和1000件重型機械。

3月26日，一艘貨櫃船撞上基伊大橋橋柱，導致該橋倒塌、六人死亡以來，巴爾的摩港一直對大多數船隻關閉。

喬州 港務局首席執行長林奇(Griff Lynch) 表示，布倫瑞克港位於沙凡納以南70哩，有足夠的空間容納額外的汽車。

該機構董事會將投資 2.62億元用於升級和擴建，以提高布倫瑞克港的產能。目前已完成的項目包括80畝的額外室外儲放空間和45萬平方呎的新倉庫空間。

「布倫瑞克港的擴張如此之快，但這並沒有讓我們感到壓力，」林奇說。「我們仍具有巨大的容量。」

自去年以來，美國汽車銷量創下十年來最大增幅，喬州的汽車出貨量一直在蓬勃發展。 這導致布倫瑞克港在2023年處理了創紀錄的77萬5000輛汽車和重型機械。

林奇表示，他預計截至6月30日的2024財年數據將更加強勁，汽車和機械銷量將超過80萬輛。