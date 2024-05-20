年度水道報告：喬州經濟發展 威脅沿海飲用水

喬治亞州水務聯盟年度報告Dirty Dozen詳細分析了整個喬州水道的健康狀況。其中指出該州的經濟發展威脅著沿海飲用水。(報告截圖)

喬治亞州 水務聯盟(The Georgia Water Coalition)的年度報告Dirty Dozen詳細分析了整個喬州 水道的健康狀況。2024年報告指出，儘管喬州自豪地成為經商第一大州，但經濟成長正在威脅該區的地表水和地下水。

「未能訂定成長計畫；執行現行法律以保護水資源；為負責保護州環境的州機構提供足夠的資金，將不可避免地會對我們賴以生存的資源產生影響，」報告寫道。

喬州地區的水體包括奧吉奇河(Ogeechee River)、阿伯康溪(Abercorn Creek)、佛羅里達含水層(Floridan Aquifer)系統和阿爾塔馬哈河(Altamaha River)。

報告中提到，當地水體問題包括：

●「永遠的化學物質」(forever chemical) PFAS污染了奧吉奇河中的魚類並威脅人類健康；

●沙凡納港成長刺激威脅著阿伯康溪地區的供水；

●州允許紙漿廠繼續污染喬州的「小亞馬遜」阿爾塔馬哈河；

●沿海郡的成長對佛羅里達含水層系統脆弱的供水造成壓力。

Ogeechee Riverkeeper執行董事穆利斯(Damon Mullis)表示，自1960年代以來，佛羅里達含水層的可持續性一直是個問題，而近年來海岸附近的鹹水入侵也一直是個問題。

喬州已發布了有關從布萊恩郡(Bryan)、查塔姆郡(Chatham)和埃芬漢郡(Effingham)抽水的法規和指南，但穆利斯表示，各行業仍透過在禁區外抽水來解決這一問題。

另外，喬州南部奧克弗諾基沼澤(Okefenokee Swamp)附近擬建的礦場也令人擔憂。

穆利斯說，目前「有兩種令人不安的趨勢需要解決：喬州水體的私有化，另外我們也需要確保負責保護水資源的喬州環境保護部門(EPD)擁有預算 和資源來完成工作。」

報告指出，「根據通膨因素進行調整，2013年至2024年間，喬州EPA的預算已削減了30%。過去20年來，該州人口增長了300萬，州收入也增加了30%，但該機構僅約有12名員工，負責檢查現場並在全州約380個司法管轄區執行侵蝕和沈積法規(erosion and sedimentation laws)。可預見的是，在州和地方層面，防止開發場地污垢污染喬州溪流和鄰近財產的法律將無法有力執行。」