亞城中華文化學校促進語言交流 歌唱比賽學中文

參加者合影留念。(CCS提供)

亞特蘭大 中華文化學校(Chinese Cultural School of Atlanta, CCS)及華語文學習中心(TCML)於日前假Duluth高中餐廳舉辦歌唱比賽。這次比賽不僅是一場歌唱比拼，更展示學生對中文學習的熱情和對中華文化的理解。

比賽前三個周末，各班老師及學生不僅利用下課時間教唱，更緊密帶隊到近郊卡拉OK為比賽勤加練習。

這場歌唱比賽共分成人組，個人及學生組。學生們不僅要展示歌唱技巧，還要用中文表達歌曲所蘊含的情感和意境。通過學習中文歌曲，他們不僅提高了語言能力，還深入了解了中華文化和傳統價值觀。

當天三位評審，由該校吉他老師劉聖暉，書法 老師蔡仲彥及家長會副會長Queenie Le擔任。

比賽歌曲涵蓋了各種風格和主題，從古典的詩詞歌曲《青花瓷》到現代的流行音樂《聽媽媽的話》，《安靜》等歌曲，不僅激發學生的創造力，還促進其文化交流和理解。《聼媽媽的話》更是當日獻給現場所有的媽媽過母親節 的最佳歌曲。

第一名得獎人李妮雅(左二)及韓瑩(右二)。 (CCS提供)

第二名是TCML的學生David Jokell(左)。(CCS提供)

獲得第三名的TCML培德羅(右一)和李安(左二)。(CCS提供)

比賽結果名次：第一名由高班生韓瑩和李妮雅唱的《青花瓷》奪下，各贏得150元獎金；第二名由TCML學生David Jokell以《安靜》一曲奪下，贏得120元；第三名TCML培德羅和李安合唱的《朋友》以及CCS學生組《聽媽媽的話》兩隊平手共同拿下，各贏得100元獎金。