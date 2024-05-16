亞城中華文化學校促進語言交流 歌唱比賽學中文
亞特蘭大中華文化學校(Chinese Cultural School of Atlanta, CCS)及華語文學習中心(TCML)於日前假Duluth高中餐廳舉辦歌唱比賽。這次比賽不僅是一場歌唱比拼，更展示學生對中文學習的熱情和對中華文化的理解。
比賽前三個周末，各班老師及學生不僅利用下課時間教唱，更緊密帶隊到近郊卡拉OK為比賽勤加練習。
這場歌唱比賽共分成人組，個人及學生組。學生們不僅要展示歌唱技巧，還要用中文表達歌曲所蘊含的情感和意境。通過學習中文歌曲，他們不僅提高了語言能力，還深入了解了中華文化和傳統價值觀。
當天三位評審，由該校吉他老師劉聖暉，書法老師蔡仲彥及家長會副會長Queenie Le擔任。
比賽歌曲涵蓋了各種風格和主題，從古典的詩詞歌曲《青花瓷》到現代的流行音樂《聽媽媽的話》，《安靜》等歌曲，不僅激發學生的創造力，還促進其文化交流和理解。《聼媽媽的話》更是當日獻給現場所有的媽媽過母親節的最佳歌曲。
比賽結果名次：第一名由高班生韓瑩和李妮雅唱的《青花瓷》奪下，各贏得150元獎金；第二名由TCML學生David Jokell以《安靜》一曲奪下，贏得120元；第三名TCML培德羅和李安合唱的《朋友》以及CCS學生組《聽媽媽的話》兩隊平手共同拿下，各贏得100元獎金。
在僑委會鼓勵下，中華學校文化舉辦的唱歌比賽不僅是個展示學生才藝的平台，更是個促進語言和文化交流的重要活動。通過這樣的比賽增進師生間互動，更見證中文學習者的成長和進步是可以在歌曲歌詞中感受到不同文化之間的交流和融合。(記者林昱瑄)
上一則
田納西州小飛機失事釀3死 疑空中解體、殘骸區超過1公里
下一則
FB留言